تسريحات فخمة تليق بسهرات عيد الحب (صور)

إذا كنتِ تتمتعين بشعر جميل فأمامك الكثير من الخيارات التي تجعل منك إمرأة في غاية الجمال والسحر بشعرها وطريقة تسريحته، اختارنا لك هنا سيدتي هذه التسريحات الأكثر رواجاً وذات جمال وسحر، لتنتقي منها ما يناسب شكل وجهك وطبيعة شعرك في سهرات عيد الحب:

1- تسريحة الكعكة العالية العصرية

لا تترددي في اختيار اللوك العصري في ليلة رومانسية كليلة فالنتين، شرط أن تُضفي اللمسة الأنيقة عليها من خلال وضع الأكسسوارات المناسبة.

شدّي شعرك إلى الأعلى، وبعد ربطه جيّداً، إستعيني بالإسفنجة الدائرية التي ستُضفي الحجم الفخم على تسريحتك. إعملي على لفّ خصل شعرك حول الإسفنجة وتثبيتها بالدبابيس غير المرئية.

ضعي وردة حمراء، أو أكسسواراً فخماً من الأحجار الكريمة على الجهة الجانبية لتسريحتك.

2- تسريحة الـ Up do الأنيقة

إنّها التسريحة التي لم يخفّ وهج رواجها حتى الآن، بما أنّها تعكس جمال الإطلالة الفخمة والأنثوية من دون منازع، ترتكز هذه التسريحة على جمع الشعر الويفي بربطة منخفضة عند أسفل رأسك من الخلف. وتثبيت الخصل المجعّدة بالدبابيس بشكل عشوائي طبيعي.

إحرصي أن تظهر تسريحتك هذه خفيفة غير مصففة، فالعفوية من أساسيات الرفعة المنخفضة التي بإمكانك تنفيذها برفعة جانبية.

إبقي بعض الخصل الأمامية مفرودة لتُضفي الأنثوية الأنيقة والساحرة.

3- تسريحة الريترو الرومانسية

يمكنك اعتماد تسريحة الريترو خاصة إذا كنت ترغبين بتطبيق أحمر الشفاه الأحمر، تتميّز هذه التسريحة بتجعيد الشعر تجعّدات عريضة مما يزيد من حجم شعرك أناقة وفخامة.

ولتحقيق هذه التسريحة، أنت بحاجة لمجعّد الشعر الكهربائي، بحيث تلفّين الخصل عليه لتحصلي على الشكل المطلوب، لا تلجأي إلى تقنية التنفيش في هذه التسريحة، بل اتركيه ينساب بلمعة مميّزة وفخمة.