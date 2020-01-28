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صور رسومات مناكير عيد الحب 2020

منشور 28 كانون الثّاني / يناير 2020 - 08:48
صور رسومات مناكير عيد الحب 2020
صور رسومات مناكير عيد الحب 2020

يرمز اللون الأحمر إلى الحب ويعبر من خلاله المحبين عن حبهم وعشقهم، ولذلك بات يرمز هذا اللون الجميل إلى عيد الحب أو الفالنتاين حيث يملأ كل شيء من حولنا الأزياء والهدايا، أحمر الشفاه وحتى مناكير الفالنتاين.

وفي عيد الحب، الذي يعتبر يوم خاص جداً، تحتاج المرأة أن تظهر بكامل أناقتها وجمالها وأنوثتها، ومع قرب موعده لابد أنك قد بدأتِ بالتجهيز من جميع النواحي، سواء من حيث الفستان أو تسريحة الشعر أو المكياج وتزيين أظافرك برسومات الورود والقلوب من وحي الفالنتاين وغيرها من الأمور المكملة للإطلالة.

ولتختاري رسومات مذهلة لمناكير عيد الحب، جمعنا لك صوراً رائعة لرسومات جميلة من الورود والقلوب والألوان الجميلة يمكنك اختيار إحداها لتزيين أظافرك برسومات مناكير مذهلة في عيد الحب 2020:

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