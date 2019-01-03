ماذا يحدث عندما لا تنظف أسنانك بالفرشاة؟

هل تقوم بتنظيف اسنانك بشكل منتظم؟ بعض الأشخاص يعتقدون أن التنظيف بانتظام غير مفيد! ولكن وفقا لاطباء الاسنان فأن الجواب على هذا السؤال يعتمد على نظامك الغذائي. إذا كنت:

تتناول الكثير من الأطعمة النباتية ،

تأكل المغذيات أو المكملات الغذائية ،

وتتجنب دائماً الأكلات التي تسبب تسوس الأسنان (السكر والحامض والأطعمة المصنعة) ،

...اذا كانت الإجابة بنعم، فقد لا تلاحظ الكثير من التغيير إذا توقفت عن التنظيف بانتظام. من غير المرجح أن تزداد كثافة بيوفيلم أو تصبح مريضاً.

من ناحية أخرى ، إذا كان النظام الغذائي الخاص بك يتكون من طعام يعزز التسوس، فأن "بيوفيلم" الخاص بك سيزداد كثافة بسبب البكتيريا بعد معظم الوجبات.

هل استيقظت وشعرت بأن أسنانك مغلفة بطبقة لزجة عندما تتوقف عن تنظيف اسنانك قبل النوم؟ هذه علامة كبيرة على أنك لا تنظف اسنانك بما فيه الكفاية وتتناول أيضًا أطعمة تسبب التسوس.

خلاصة القول: عندما لا تنظف أسنانك ، سيحدث أحد شيئين. إذا كنت ملتزمًا تمامًا بحمية غذائية خالية 100% من الأطعمة السكرية أو المعالجة أو الحمضية ، فمن المحتمل أن تستمر أسنانك نظيفة. ولكن إذا كنت تأكل الأطعمة في الفئات المذكورة أعلاه ، فإن التوقف عن تنظيف اسنانك بالفرشاة يؤدي إلى ظهور طبقة لزجة سميكة ، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة.