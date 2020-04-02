تشققات الحمل: الأسباب، العلاج، ووصفات لتفاديها

تظهر علامات تشققات الجلد عند الحامل عندما يزداد حجم الجنين بسرعة أكبر من أن يستطيع الجلد التأقلم معها فيؤدي هذا لحالة تكسُر الألياف في الجلد والتي تسبب ظهور التشققات على الجلد، وخاصة في منطقة البطن والصدر ويمكن أن تظهر في أماكن أخرى كالفخذ والأرداف والذراعين.

وفي هذا المقال نقدم لكِ عزيزتي الحامل أسباب تشققات البطن وطرق علاجها وأهم الوصفا الطبيعية للتخلص منها:

أسباب تشققات البطن أثناء الحمل

تعتبر زيادة الوزن السريعة من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التشققات في البطن، حيث تؤدي زيادة الوزن إلى تمزق خيوط من كولاجين والأستن الموجودة داخل نسيج الجلد، وبالتالي ضعف ارتباط الخلايا ببعضها، وتغير لونها إلى اللون الوردي، ومع أن اللون يبهت بعد مدة زمنية تتراوح ما بين بضعة شهور إلى عدة سنوات، إلا أن هذه التشققات لا تختفي تماماً.

علاج تشققات البطن أثناء الحمل

1- شرب الكثير من الماء

يساعد الماء على التخلص من السموم الموجودة في الجسم، ويحافظ على خلايا الجسم مليئة بالماء، مما يجعل البشرة أكثر صحة وأكثر قدرة على العودة إلى طبيعتها بعد التوتر الذي أصابها بسبب التمدد.

2- اتباع نظام غذائي

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة (السبانخ والتوت والفراولة)، وفيتامين E (المكسرات والأفوكادو والقرنبيط والكرنب)، فيتامين A (الجزر والبطاطا الحلوة والمانغو والكوسا)، وأوميغا 3 (الأسماك وزيت السمك والجوز والبيض والمحار).

3- ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة تساعد البشرة على الحفاظ على مرونتها وتنشط الدورة الدموية، وتمنع اكتساب الكثير من الوزن بسرعة كبيرة، مثل المشي والهرولة واليوغا والتمارين الرياضية الخاصة بالحامل.

4- الأكل باعتدال

يجب على المرأة الحامل زيادة عدد السعرات الحرارية التي تتناولها، ولكن ليس لدرجة أن تضاعف الكمية كما هو شائع بين النساء.

5- ترطيب الجلد

يجب استخدام مرطب للجلد يحتوي على فيتامين E أو فيتامين A وأحماض ألفا هيدروكسي (أحماض ألفا هايدروكسي) مع المستخلصات النباتية، وذلك على المناطق التي يحتمل إصابتها بالتشققات مثل البطن والصدر والأرداف والفخذ.. أو الاستعاضة عنه بزيت طبيعي مثل زيت الكاكاو وزيت اللوز وزيت البيض وزبدة الشيا، ويُفضل ايضاً وضع المرطب صباحاً بعد الاستحمام وقبل النوم.

وصفات طبيعيّة تخلص من تشققات الحمل

- ماسك اللبن والعسل: تُمزج كميّات متساوية من كلّ من اللبن، والعسل، وماء الورد، ثمّ يدهن البطن أو مكان التشقق بالمزيج، ويترك مدة خمس عشرة دقيقة، ثمّ تنظف المنطقة باستخدام فوطة مبللة بالماء الفاتر، ثمّ تغسل بالصابون المعتدل.

- خلطة الجليسرين: تحضر هذه الخلطة بمزج ربع كوب من كلّ من عصير الليمون الطازج والجليسرين، مع ملعقة صغيرة من ماء الورد، وتدهن منطقة التشققات بهذه الخلطة بعد كلّ استحمام، كما أنّ هذه الخلطة مفيدة للبشرة بشكل كبير، وخاصة البشرة ذات اللون الداكن حيث تساهم في تفتيحها.

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