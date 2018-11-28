من فوائد الزنجبيل للحامل أنه يخفف من التهاب الحلق والمفاصل والحساسية

هل أنتِ من عشاق الزنجبيل؟ هل تتناولين الزنجبيل يومياً؟ هل تعلمين ما هي فوائد الزنجبيل خصوصاً للحامل في الشهر التاسع؟

يعدُّ الزنجبيل من النباتات التي تحتوي على فوائد كثيرة تساعد على الشفاء من العديد من الأمراض، ومن فوائد الزنجبيل أيضاً أنه يقوِّي جهاز المناعة ويعالج الغثيان والبواسير والتشنجات والصداع النصفي والسعال والإسهال والتجشؤ والإمساك ويخفِّف من أعراض التهاب المفاصل.

يحتوي الزنجبيل على العديد من الزيوت الطيارة ومركبات الجنجيرول التي يعزى إليها المذاق اللاذع، ولكن قدرة الزنجبيل على معالجة الأمراض، لا تعني شربه بكميات كبيرة، فالحد الأعلى هو 4 جرامات موزعة على عدة جرعات في اليوم.

من فوائد الزنجبيل للحامل أنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة للصحة كالكالسيوم، والفسفور، والحديد، والبروتين، والفيتامين، والبوتاسيوم، يعتبر الزنجبيل مساعدًا للحوامل للتخلص من الغثيان المتعب صباحًا لإحتواءه على فيتامين ب6 كما أن الزنجبيل يقي ويعالج سرطان الرحم كما أنه يحسن الدورة الدموية وهو الأمر الهام للحامل للتخلص من الدوخة والدوار.

فوائد الزنجبيل للحامل في الشهر التاسع:



1- من فوائد الزنجبيل للمرأة الحامل أنه يقلل من أعراض الغثيان، والتقيؤ، والدوار التي تصاب بها وهي في الشهر التاسع.

2- أيضاً من فوائد الزنجبيل للحامل أنه يخفف من التهاب الحلق والمفاصل والحساسية.

3- بالإضافة إلى أن الزنجبيل يساعد على تنشيط الدورة الدموية، ويقلل من الشعور بالتعب والإرهاق لدى المرأة الحامل.

4- الزنجبيل يسهل عملية الولادة، حيث أنه يزيد من انقباضات عضلات البطن.

قد يعجبك أيضاً:

جميلة البوابة: بودرة الزنجبيل لحل جميع مشاكل الشعر

وصفات من الزنجبيل لتحافظي على رشاقة جسمك

طبيب البوابة: ما الذي يجعل شاي الزنجبيل صحي؟

تعرف على أسرار الزنجبيل والقرفة في حرق الدهون

من فوائد الزنجبيل أنه مضاد للالتهابات، مضاد للاكسدة ومضاد للسرطان:

- يحتوي الزنجبيل الطازج، بالإضافه إلى الجينجيرول، أيضاً على أنزيمات تحلل البروتينات (بروتيازات) والتي تسهم في استخدامه ضد الالتهابات. في بحث على المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل وجد أن ثلاثة أرباع منهم شعروا بانخفاض الألم والتورم عند أخذ الزنجبيل.

- لم يشتك اي من المرضى من آثار جانبية سلبية خلال الفترة التي تناولوا فيها الزنجبيل، الفترة التي استمرت من ثلاثة أشهر إلى سنتين ونصف. يعتقد أن واحدة على الأقل من بين الآليات التي تجعل الزنجبيل فعال ترتبط في منع إنتاج البروستاجلندين واللاكوتريئين، أي أنه يعمل كمثبط لإنتاج الايكوسانوئيدات.

- وجد أيضاً من فوائد الزنجبيل أن له تاثيرات مخففه للألم ولخفض الحرارة.

- من فوائد الزنجبيل أيضًا أن لديه قدره مضادة للتأكسد وقدرة عاليه على الوقاية من سرطان القولون.

- من فوائد الزنجبيل أنه يشكل الزنجبيل مصدرًا للمغنيسيوم وبعض الفيتامينات والمعادن الأخرى والتي ذكرناها في بداية المقال.

- يتم تناول الزنجبيل عادة على شكل مستخلص بعد نقعه أو مع الطعام.

توصيات خبراء النباتات حول فوائد الزنجبيل:

- يحتوي الزنجبيل على مواد تنظم عمل الجهاز الهضمي، وخاصة منع حدوث الغثيان والقيء. عادة ما يوصى باستهلاك 4-2 جرام يوميًا، مقسمه الى 3-2 حصص، للتخفيف من غثيان الحمل.

- يحتوي الزنجبيل على مواد مضادة للالتهابات، التي يمكن أن تسهم في تخفيف التهاب المفاصل.

- يحتوي الزنجبيل على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان.

- يوصى باستخدام الزنجبيل كتوابل صحية بشكل خاص، في فترات متقاربة في قائمة الطعام الأسبوعية.

- من فوائد الزنجبيل علاج طبيعي للتخفيف من الغثيان والالتهابات.

حالات يجب على بعض الأشخاص فيها عدم تناول الزنجبيل بحسب الخبراء، ومنها:

1- يجب على الأشخاص الذين يريدون زيادة أوزانهم عدم تناول الزنجبيل، حيث إنَّه يقلل الشهيَّة ويساعد على تحفيز عمليَّة ذوبان الدهون، ومع ذلك فهو معالج حقيقي للأشخاص الذين يرغبون بفقدان الوزن.

2- الزنجبيل يحفز الدورة الدمويَّة، وهو أمر جيِّد بشكل عام، لكن ليس جيداً للأشخاص الذين يعانون من المشاكل في الدم، مثل «الهيموفيليا».

3- يجب على مرضى السكري والضغط عدم أكل الزنجبيل.

6 وصفات تجعل الإفادة من الزنجبيل عالية:

1- للتوتر العصبي:

يُنقع قدر ملعقة صغيرة من زهر الخزامى في نصف كوب ماء، من المساء إلى الصباح. ثم يصفى ويحلّى بعسل النحل، ويضاف إليه ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون، ويُشرب عند اللزوم.

2- للأرق والقلق:

أضيفي ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون إلى كوب الحليب الساخن، واشربيه قبل النوم. وحاولي دهن جسمكِ بزيت زيتون لتحقيق مزيد من الاسترخاء.

3- لعلاج الصداع وداء الشقيقة:

يُعجن قدر ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون في فنجان من زيت الزيتون، ويدلّك منه مكان الألم. مع شرب مغلي الزنجبيل والنعناع.

4- للانتعاش والشعور بالفرح:

يُشرب مغلي الزنجبيل مع الحبة السوداء والنعناع، قدر كوب يوميًّا.

5- علاج الغشى الليلي:

يُشرب كوب عصير جزر، مضاف إليه نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون.

6- علاج الدوخة ودوار السفر

قد يعجبك أيضاً:

تعرفي على فوائد شراب الزنجبيل للحامل

أما عن أضرار تناول الزّنجبيل فحدثي ولا حرج!

طبيب البوابة: من الأقوى الزنجبيل أم الكركم؟

فوائد زيت الزنجبيل للعضو الذكري‎