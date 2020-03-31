للأمهات الحوامل.. جربي هذه الطرق الفعالة للتخلص من غثيان الصباح

تعاني المرأة الحامل من الغثيان الصباحي، حيث يعد جزء شائع من الحمل. وعلى الرغم أنه عرض قد يلازم المرأة فترة للحمـل، لكن ذلك لا يعني الاستمرار في أن تعاني منه.

هناك عدد من الأساليب التي يمكن أن تساعدك على الشعور بتحسن، مثل الاستعانة ببعض الأطعمة والعلاجات الطبيعية. جربي هذه العلاجات للتخلص من غثيان الحمل:

أطعمة تساعد على تخفيف غثيان الصباح

-الزنجبيل: اشربيه كما تشربين الشاي، أو يمكن أن تتناوليه وهو نيئ كلما شعرت بالغثيان.

-ماء الليمون: وجود شيء حامض مثل ماء الليمون أو الحلوى الحامضة قد يساعد في تخفيف أعراض الغثيان الصباحي.

-النعناع: يساعد النعناع برائحته النفاذة ونكهته المنعشة في علاج المعدة، ويجعلك تشعرين بغثيان أقل. ويكون ذلك إما بتناوله أو شم أوراقه.

علاجات طبيعية للغثيان الصباحي

- العلاج بالإبر: من المعروف أن هذه التقنيات فعالة جدا في علاج الغثيان، كل ما عليك القيام به، هو استشارة إخصائي لتلقي هذا العلاج.

- ممارسة الرياضة: يمكن للمشي أن يصنع العجائب لجسمك في أثناء فترة الحمل، يقول الخبراء أن المشي لمدة 20 دقيقة فقط يوميًا يمكن أن يساعد في إطلاق الإندورفين.

كما يؤكد العالمون ببواطن الأمور، أن المواد الكيميائية الناتجة عن ممارسة رياضة المشي، تحفز جسمك على الشعور بالرضا، بالإضافة إلى أنها تكافح الإجهاد والغثيان في أثناء الحمل.

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