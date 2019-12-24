التشيز كيك نوع من الحلويات التي تحتوي على طبقة واحدة أو أكثر من النكهات والطبقة الأساسية فيها هي خليط الجبنة التي تكون كثيفة وذات قوام متماسك، ثمّ توجد طبقة من البسكويت في القاعدة.

حيث تزيّن هذه الكيكة بطبقة من صلصة التوت أو الفراولة أو الرمان ويتطلب تحضير التشيز كيك الكثير من المقادير والوقت.

تشيز كيك الرمان

مقادير تشيز كيك الرمان:

- علبة بسكويت سادة مطحون.

- ملعقة صغيرة قرفة.

- مئة غرام زبدة بحرارة الغرفة.

- ملعقتان كبيرتان قشطة.

مقادير الطبقة الثانية:

- سبع ملاعق كبيرة حليب بودرة.

- أربع ملاعق كبيرة سكر.

- مئة وسبعون غراماً من لبن الزبادي.

- ملعقة صغيرة فانيلا.

- رشة ملح.

- أربع ملاعق كبيرة جبن كريمي.

مقادير الطبقة الثالثة:

- رمان حسب الحاجة.

- ثلاث ملاعق كبيرة مربى فراولة.

- خمس ملاعق كبيرة من الماء.

- قطرتان من ملوّن الطعام الأحمر.

طريقة تحضير تشيز كيك الرمان:

- لتحضير الطبقة الأولى يتم وضع البسكويت، والزبدة، والقرفة، والقشطة في وعاء، والبدء بخلطها وفركها حتى تتجانس جيّداً.

- ثم رص المزيج في قاع قالب تشيز كيك بقاعدة مُتحركة.

- لتحضير الطبقة الثانية يتم وضع الحليب، والسكر، والزبادي والفانيلا، والملح، والجبن الكريمي، في وعاء الخلاط الكهربائي وخلط المقادير جيداً حتى تتجانس.

- ثم نضع المزيج فوق الطبقة الأولى.

- قم بإدخال الصينية إلى الفرن تحت الشواية، وتركها مدّة عشر دقائق حتّى تتماسك الطبقة الثانية.

- إخراج الصينية من الفرن، وتركها حتى تبرد على حرارة الغرفة.

- ثمّ إدخالها إلى الثلاجة حتّى تبرد بشكلٍ تام.

- لتحضير الطبقة الثالثة يتم وضع المربى والماء وملوّن الطعام في قدر مُناسب.

- ثمّ رفعه على نار هادئة حتّى تختلط المقادير جيّداً.

- ثم قم برفع القدر عن النار، وترك الخليط جانباً حتّى يبرد.

- بعدها يتم توزيعه على وجه قالب التشيز كيك، وتوزيع حبات الرمان على الوجه، صحتين وعافية.

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