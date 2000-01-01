الرمانية من الأكلات الشتوية المفضلة عند كبار السن لأنها تحتوي على الرمان وغنية بالبروتين، وهي تشبه المتبل، أصلها من المطبخ الفلسطيني، وتعتبر من أشهر المأكولات الفلسطينية التي قد لا يعرفها الكثير.

الرمانية من الأكلات التي تؤكل دافئة أو باردة سهلة التحضير والتي تتميز بتناولها حارة مع الخبز، ويمكنك تناولها أيضاً بدون خبز حسب رغبتك، ويقدم بجانبها الفجل أول البصل الأخضر، أو المخللات.

الرمانية على الطريقة الفلسطينية

مقادير الرمانية على الطريقة الفلسطينية

2 أكواب عدس حب

2 باذنجان كبير الحجم

3 فصوص ثوم مهروس

3 فلفل أخضر حار مهروس أو شطة حمراء

2 معالق حجم كبير كمون بودرة

3 معالق حجم كبير دقيق

1 كوب عصير رمان أو عصير ليمون حامض

1⁄4 كوب من زيت زيتون

ملح "حسب الرغبة"

طريقة عمل الرمانية على الطريقة الفلسطينية

قومي بنقع العدس بعد غسله جيدًا مع الماء لمدة 3 ساعات تقريباً نصف سواء.

ثم ضعي العدس بعد تصفيته على النار مع 4 أكواب من الماء، ثم اتركيه حتى يغلي جيداً.

قومي بتقطيع الباذنجان إلى مكعبات حجم صغير بعد تقشيره ثم أضيفيه فوق العدس حتى ينضج جيداً ثم رشي الملح والكمون وتكون الكمية حسب الرغبة.

ثم قومي بخلط زيت الزيتون مع الثوم المهروس مع الفلفل الأخضر المهروس والشطة الحمر اء الحارة حتى يشقر الثوم في وعاء مختلف"اتركي مقدر قليل على جنب من أجل التزيين".

ثم قومي بسكب الخليط المتبقي فوق العدس.

ثم اخلطي عصير الرمان أو عصير الليمون الحامض مع الطحين وذلك للحصول على ما يشبه السحلب بدون أي كتل "في وعاء جديد".

ثم اسكبي المزيج السابق فوق العدس مع التحريك بطريقة سريعة حتى تختلط المقادير ثم اتركيه على النار مدة 5 دقائق تقريباً.

وأخيراً، بعد سكب الخليط في الطبق زينيه بالثوم المقلي الذي قمنا برفعه سابقًا وبحبات من الرمان، وصحتين وعافية.

سلطة الرمانية باللبن

سلطة الرمانية باللبن وهي سلطة سريعة التحضير وبسيطة ولذيذة جداً وخصوصاً للأشخاص الذين يتبعون الدايت لأنها تحتوي على البروتين والكثير من الفيتامينات الضرورية للجسم.

مقادير سلطة الرمانية باللبن

حبتين من الرمان فرط

ملعتين حجم كبير من اللبن

ملعقة واحدة حجم كبير من المايونيز

ملح "حسب الرغبة"

ملعتين حجم كبير من الليمون

بقدونس مفروم

ثوم "حسب الرغبة"

طريقة تحضير سلطة الرمانية باللبن

قومي بخلط جميع المقادير جيداً.

ضعيهم في وعاء وأضيفي الرمان حسب الرغبة.

قومي بتزيين طبق السلطة بأوراق البقدونس وحبات الرمان، وصحتين وعافية.

فوائد الرمان

من فوائد الرمان أنه يعالج الإمساك

من فوائد الرمان جيد للإسهال

يعالج التهاب المعدة والقولون

يساعد على تطهير الدم

يعزز الرمان صحة الجهاز المناعي لأنه غني بفيتامين C والذي يساعد في تقوية المناعة.

غني بالفيتامينات والمعادن

تعزيز صحة الفم والاسنان

جيد لصحة القلب

الرمان يقي من أمراض السرطان

غني بالحديد والذي يساهم في الوقاية من الكثير من الأمراض

علاج ضعف الانتصاب

تحسين الذاكرة

الوقاية من الزهايمر

تحسين الأداء الرياضي

الوقاية من فقر الدم

فوائد الرمان للرجال

فوائد الرمان للحامل والجنين بالتفصيل