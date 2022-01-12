للمرأة العاملة: 10 عادات إبدأي بها العام الجديد

هل أنتِ امرأة عاملة؟ هل كتبتِ أهدافكِ لعام 2022؟ هل ستغيرين عاداتكِ السيئة في هذا العام؟

الأهداف والطموح تتجدد من فترة إلى أخرى، كل شخص لديه رغبة في الوصول إلى درجات معينة من النجاح والتقدم في بعض المجالات ويختلف طموح ورغبة كل شخص عن الآخر فهناك من يرغب في تحقيق انجازات وخبرات علمية ، والبعض الآخر لديه طموحات مادية يسعون جاهدين لتحقيقها.

وفي هذا المقال يقدم لكم "موقع البوابة" 10 عادات إبدأي بها العام الجديد 2022:

10 عادات إبدأي بها العام الجديد

خططي لكل خطوة وابتعدي عن العفوية

اكتبي أهدافك

جازفي مجازفة محسوبة

انفقي أقل مما تجنين

شاهدي تلفزيون أقل وإقرئي أكثر

اريحي جسمك وعقلك من الهاتف لساعات

تعلمي كل يوم معلومة جديدة واحدة

تفادي من يضيعون وقتك

عاشري من تتعلمين منهم

قبل كل تصرف وقرار اسألي نفسك: ماذا سأستفيد؟

كيف أحقق أهدافي وطموحاتي؟

أولاً تحديد الهدف

تحديد الميزانية التي يحتاجها الهدف:

تحديد الأوقات المضغوطة والمشغولة وساعات اليوم الفارغة

تحديد الموعد النهائي للهدف الأساسي

تقسيم الهدف إلى مهام وأهداف صغيرة في جعل تحقيق الهدف الأساسي أبسط وأقل صعوبة

توزيع الأهداف الصغيرة على التقويم

وضع موعد زمني لكل هدف صغير

المراجعة اليومية لإنجاز المهام فهي تساعد على مراقبة وقياس التقدم الذي تم احرازه خلال اليوم ومعرفة المهام التي تم تأجيلها.

كيف أخطط لأهدافي المستقبلية لتحقيق طموحي؟

معرفة ماذا تريد أن تكون في المستقبل

تنظيم الحياة

وضع خطة

مكافأة النفس

أفكار أهداف السنة الجديدة

تقسيم أهدافك إلى أهداف سريعة وأهداف طويلة الأمد والبدء بهدف سريع كي لا نفقد العزيمة.

وضع الأهداف دون الاهتمام بآراء الآخرين والاهتمام بما نحب لا بما يحب الاخرون.

كتابة قائمة اهداف السنة الجديدة 2022 بأهداف سهلة ومفيدة لحياتنا الشخصية والعملية.

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