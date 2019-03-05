أهم الارشادات عند تصميم غرف الطعام

من أهم اركان المنزل في لم الشمل واجتماع العائلة غرفة الطعام، فلابد من الاهتمام بها كغرفة المعيشة وغرفة الصالون، واليوم نقدم لكِ نصائح هامة لديكور غرف الطعام:

1- يمكنك تصميم ديكور الغرفة بشكل عملي يناسب احتياجاتك الحقيقية

2- في بعض المنازل تكون غرفة الطعام مفتوحة على غرفة المعيشة، وهنا لابد أن يتم تصميمها بحيث تبدو كأنّها امتداد طبيعي لغرفة المعيشة من حيث الطراز والخامات المستخدمة في الأثاث. ولهذا الأسلوب من الغرف المفتوحة نجد أن الألوان المحايدة كدرجات البيج والبني والرمادي هي الأفضل لتحقيق التجانس.

3- اذا اخترت مائدة بطراز مودرن فيمكنك استخدام نوعين او لونين من الكراسي، مما يضفي لمسة حديثة على طاولة الطعام!

4- يجب أن تتمتع غرفة الطعام بعوامل الراحة، وذلك من خلال اختيار أثاث مناسب لمساحة الغرفة، مع الأخذ في الاعتبار الفراغات الواجب تواجدها في المكان، فمثلاً يجب ترك 70 سنتيمتراً على الأقل خلف كل كرسي، و60 سنتيمتراً بين الكراسي إذا كانت بلا أذرع جانبية، على أن تحدّد المسافة بين كل كرسي وآخر بـ 15 سنتيمتراً عند وجود أذرع جانبية لها.. وهذه الفراغات تسمح بسهولة الحركة دون ازعاج للجالسين.

5- يجب اختيار تصميمات المقاعد التي توفر الراحة أثناء تناول الطعام، وعدم الانجراف وراء التصميمات العصرية التي قد تكون غير عملية، مع ملائمة المقاعد للديكور العام.

6- اختاري المائدة ذات الشكل المستدير أو البيضاوي في الاماكن الصغيرة، فالشكل المستطيل لن يكون عمليا في غرفة الطعام الصغيرة حيث يعوق الحركة.

7- في غرف الطعام صغيرة المساحة يمكنك استخدام طاولات الطعام التي يمكن ضمّها وفتحها لتوفير المكان.

8- استخدمي المرايا في ديكور غرفة الطعام لاضفاء الاتساع والفخامة الملكية على الاجواء.

9- انتقي طاولات الطعام من مواد قابلة للتحمل ولا تختاري الاشكال العصرية دون تفكير، فبعض الخامات الزجاجية أو المعدنية قد لا تلائم احتياجاتك واحتياجات عائلتك وضيوفك.

10- تجنّبي استخدام طاولات الطعام حادة الزوايا، فهي تشكّل خطورة على الصغار والكبار، وكذلك الطاولات ذات الواجهات الزجاجية غير محكمة التثبيت.

11- عند اختيار طاولة طعام خشبية مغطاة بقشرة صناعية (مثل الحال مع الخشب من نوع MDF) 11)يجب تجنب انسكاب السوائل أو تعرضها للشمس حتى لا يتعرض السطح للضرر والتقشر بشكل لا يمكن اصلاحه.

الارتفاع المناسب لمائدة الطعام هو 80 سم في المتوسط، فما هو أقل من ذلك لن يكون مريحاً للجلوس، برغم ان التصميمات العصرية تقترح طاولات منخفضة.

12- لا تعاملي غرفة الطعام كغرفة مهملة، بل تفنني في الديكور الخاص بها مثلما تهتمين بغرفة المعيشة والصالون، وانتقي ألوان الجدران الحيوية والجريئة، واهتمي بوضع اللوحات الفنية، فهذه الأجواء تضفي فخامة فندقية وتشجعك على الاستمتاع.

13- اذا كانت غرفة الطعام عصرية، فابتعدي عن الاستخدام الشائع للمفارش المشغولة من الحرير المقصب وقماش الأورغنزا المطرز وغيرها من الاكسسوارات، إذ أنها تناسب الطراز الكلاسيكي أكثر، واستخدمي بدلا منها الشموع العصرية وباقات الزهور المنسّقة.

14- عند استخدام وحدة اضاءة فوق المائدة مباشرة، فيجب أن تبتعد عن المائدة متر على الاقل.

15- في علم نفس الالوان فإن اللون الازرق والاخضر من كوابح الشهية، لهذا يفضل عدم استخدامهما في غرفة الطعام.

16- اذا توفرت لديك مساحة في غرفة الطعام، أضيفي قطعة أثاث أخرى كطاولة مستطيلة أو كونسول في أحد جوانب الغرفة، وذلك لوضع أدوات السفرة التي تحتاجين إليها في أثناء تناول الطعام، على أن بطراز ولون يتناسب مع الغرفة، ويمكن لهذه القطعة ان تشكل بؤرة جمالية اخرى لغرفة الطعام بخلاف الطاولة الرئيسية.

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