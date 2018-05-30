أفكار ديكور جديدة لأبواب المنازل (صور)

باب المنزل عنصر أساسي في ديكور المنزل لأنه الواجهة الأولى التي تستقبلين بها الزوار إلى منزلك، لذا لابد من الاعتناء بتزيينها وترتيبها. ومنها استخدام الأزهار والنبات، حيث يشكل وجودها لوحة جميلة أمام مدخل المنزل وخصوصًا عند الباب، يمكنك تعليق إكليل من الورد على الباب، أو وضع حوضين من الازهار مع النبات الاخضر عند جانبي الباب، أو إسدال مجموعة من الأزهار فوق عتبة الباب.

كما يمكنك اختيار نوع من النبات الأخضر الذي ينمو على الجدار ليشكل زينة رائعة تحيط بالباب.

ولا تغفل استخدام تصاميم أقواس متنوعة لديكور مدخل منزلك ومنها السجادة للترحيب فن الشائع جدًا استخدام السجادة الصغيرة التي توضع على العتبة امام باب الشقة. لذا ان كنت ترغبين بديكور لطيف وناعم لباب الشقة، استعيني بهذه السجادة واختاريها بلون يناسب لون الباب، والديكور الداخلي للمدخل. كما يمكنك اختيار السجادة التي تحمل عبارات الترحيب.

كذلك للتماثيل دور هام فيمكنك اعتماد التماثيل لزينة الباب اختاري منها النحاسي أو الذهبي أو الحجري حتى، فكل ذلك يضفي الرونق الخاص إلى باب المدخل، ويمنحه فخامة أكبر. يمكنك اختيار التمثال الكبير على جهة واحدة من الباب أو اختيار تمثالين صغيرين على جهتي الباب.

وأخيرًا الإضاءة المناسبة فهي فكرة معاصرة ومبتكرة لديكور مميز لباب المنزل. فعوض أن تكون الإضاءة عند المدخل الخارجي للمنزل عادية وتقليدية، اختاريها ذات ألوان متعددة تعكس ضوءها على الباب فتمنحه رونقًا مميزًا يذهل الزوار خصوصاً عند الليل.

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