تضخم البروستاتا..6 علاجات طبيعية عليك تجربتها اليوم

البروستاتا عبارة عن غدة على شكل جوز تلتف حول مجرى البول، والأنبوب الذي يتدفق منه البول، والبروستاتا جزء من الجهاز التناسلي للذكور، وإحدى وظائفها الرئيسية، إلى جانب الأعضاء الأخرى، هي إضافة السوائل إلى السائل المنوي، وهذا هو السائل الذي يحمل الحيوانات المنوية.

ما هو تضخم البروستاتا ؟

تبدأ غدة البروستاتا صغيرة ولها مرحلتان رئيسيتان من النمو، ويتضاعف حجمها خلال سنوات المراهقة، ثم تستمر في النمو مرة أخرى بعد سن 25 طوال بقية حياة الرجل.

ومع ذلك، فإن تضخم البروستاتا بشكل مفرط يؤدي إلى مرض يعرف باسم تضخم البروستاتا الحميد، وفي النهاية، يمكن للبروستاتا المتضخمة تضييق الخناق على مجرى البول وتقييد تدفق البول من المثانة.

أعراض تضخم البروستاتا

التبول المتكرر

تسرب في المسالك البولية

التهابات المسالك البولية

خيارات العلاج الطبيعي لعلاج تضخم البروستاتا

هناك علاجات طبيعية قد تعمل على مكافحة تضخم أعراض البروستاتا، ومع ذلك، فإن الأدلة قابلة للنقاش حول ما إذا كانت هذه العلاجات تعمل بالفعل، وفي الواقع لا توصي الجمعية الأمريكية للمسالك البولية حاليًا بأي علاج عشبي لإدارة أعراض تضخم البروستاتا.

لكن إذا كنت تريد تجربة العلاجات الطبيعية، فتحدث إلى طبيبك أولاً، حيث يمكن أن تتفاعل بعض العلاجات العشبية مع الأدوية الموصوفة، ولا تنظم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) جودة أو نقاء المكملات العشبية، هذا يعني أنه يمكن أن يكون هناك نقص في المكونات المتسقة.

البلميط المنشاري

البلميط المنشاري هو علاج عشبي يأتي من فاكهة من نوع من أشجار النخيل، حيث تم استخدامه في الطب البديل لعدة قرون لتخفيف أعراض البول، بما في ذلك تلك التي تسببها تضخم البروستاتا، ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، اقترحت بعض الدراسات الصغيرة أن البلميط المنشاري قد يكون فعالًا في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا.

ومع ذلك، ذكرت المعاهد الوطنية للصحة أنه عندما تم إجراء دراسات أكبر، لم يجدوا البمليط المنشاري أكثر فعالية من الدواء الوهمي، حيث تستمر الأبحاث في النظر في الخصائص المضادة للالتهابات ومنع الهرمونات التي قد تكون في البلميط المنشاري واستخدامه المحتمل مع الأدوية الأخرى، ولكن بشكل عام البلميط المنشاري آمن للاستخدام، لكن الآثار الجانبية الطفيفة يمكن أن تشمل اضطراب المعدة والصداع.

بيتا سيتوستيرول

هذا الدواء العشبي هو مزيج مأخوذ من نباتات مختلفة تحتوي على مواد شبيهة بالكوليسترول تسمى (الدهون النباتية)، واقترحت العديد من الدراسات أن بيتا سيتوستيرول يمكن أن تخفف الأعراض البولية في تضخم البروستاتا، بما في ذلك قوة تدفق البول، كما اقترح بعض العلماء أيضًا أن هذه المواد الدهنية مثل بيتا سيتوستيرول، الموجودة أيضًا في البلميط المنشاري، هي التي تقوم بالفعل بهذا العمل.

الخوخ الأفريقي

لحاء شجرة الخوخ الأفريقية تم استخدامه في الطب التقليدي لعلاج مشاكل المسالك البولية منذ العصور القديمة، وغالبًا ما يستخدم لعلاج أعراض تضخم البروستاتا، خاصة في أوروبا، ونظرًا لأن الدراسات عليه لم تكن مصممة جيدًا، فمن الصعب معرفة ما إذا كانت فعالة على وجه اليقين.

وفقًا للمجلة الكندية لطب المسالك البولية، أشارت بعض الدراسات الصغيرة إلى أن المكمل يمكن أن يساعد في إفراغ المثانة وتدفق البول، ومع ذلك، كانت الدراسات التي تم استعراضها غير متسقة، وعلى ما يبدو أن الخوخ الأفريقي آمن للاستخدام، لكنه يمكن أن يسبب اضطرابًا في المعدة والصداع لدى بعض الأشخاص.

مستخلص حبوب لقاح عشب الجاودار

يتكون مستخلص حبوب لقاح عشب الجاودار من أنواع متعددة من حبوب لقاح العشب مثل الجاودار، والذرة، وغيرها، ووجدت مراجعة للدراسات العشبية أن الرجال الذين تناولوا مستخلص حبوب لقاح عشب الجاودار أبلغوا عن تحسن في أعراضهم مقارنة بأولئك الذين كانوا يتناولون الدواء الوهمي، ومع ذلك، استمرت هذه الدراسة 6 أشهر فقط، ولم ينظر إلى مدى نجاح المكمل مقارنة بالأدوية الموصوفة.

نبات القراص اللاذع

ستعرف ما إذا كنت قد لمست عن طريق الخطأ نبات القراص الأوروبي اللاذع الشائع، حيث يمكن أن يسبب الشعر على أوراقه لسعة حادة من الألم الشديد، ولكن نبات القراص اللاذع قد يكون له بعض الفوائد عند استخدامه كدواء.

وفي الحقيقة، يُعتقد أن جذر نبات القراص يحسن بعض أعراض تضخم البروستاتا، ويستخدم بشكل شائع في أوروبا، حيث وجد أن استخدام نبات القراص اللاذع فعال في تقليل شدة التردد البولي، والتبول الليلي (الحاجة المتكررة للتبول في الليل)، عند استخدامه مع العلاج الطبي التقليدي.

في بعض الأحيان يتم استخدام نبات القراص مع علاجات تضخم البروستاتا الطبيعية الأخرى، مثل الخوخ الأفريقي أو البلميط المنشاري، وعادة ما تكون الآثار الجانبية لنبات القراص خفيفة، بما في ذلك اضطراب المعدة والطفح الجلدي.

الأطعمة لعلاج تضخم البروستاتا

يستمر استكشاف دور النظام الغذائي في الوقاية من تضخم البروستاتا وعلاجه، حيث نظرت دراسة حديثة استمرت 4 سنوات في الصين، في آثار النظام الغذائي على أعراض تضخم البروستاتا، ووجد الباحثون أن الرجال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات وخاصة الخضروات المورقة والداكنة والطماطم لديهم نسبة أقل من تضخم البروستاتا، وأعراض أقل، وكانوا أقل عرضة لتفاقم المرض، ويعتقد الباحثون أنه ليس مجرد عنصر غذائي واحد الذي يقوم بهذا الدور، ولكن الفائدة تكمن في التركيبات الموجودة في نظام غذائي ونمط حياة صحي متكامل.

للمزيد من صحتك وجمالك:

أطعمة نباتية غنية بالحديد..إليك أبرزها