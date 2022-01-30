كل ما تريد معرفته عن أفضل تطبيق للعدسات ADASAT

يعد تطبيق Adasat منصة رائدة على الإنترنت، وأول تطبيق في الشرق الأوسط يلبي جميع احتياجات العناية بالعيون، بما في ذلك العدسات الطبية الشفافة، العدسات اللاصقة الملونة، ومنتجات العناية بالعيون من العلامات التجارية العالمية الرائدة.

تحدث المدير العام الدكتور عمر قعدان، أخصائي العناية بالعيون ومستشار في العدسات اللاصقة، في مقابلة حصرية إلى صحيفة The Times Kuwait حول التطبيق والعروض الخاصة وكيف تأثر العمل خلال جائحة كورونا.

تحدث الدكتور قعدان وبدأ بتسليط الضوء على خبرة مؤسسين الشركة في صناعة العدسات اللاصقة. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة في صناعة البصريات، اجتمع المؤسسون معًا لتشكيل الشركة في عام 2017، بهدف توفير تطبيق عبر الإنترنت لشراء العدسات الطبية الملونة والشفافة في مكان واحد، وأيضاً الحصول على منتجات العناية بالعيون ومستحضرات التجميل عالية الجودة.

وتابع الدكتور قعدان بتوضيح الجوانب المميزة للشركة ، "ما يميزنا عن غيرنا هو أنه لدينا الآن أكثر من 46 علامة تجارية للعدسات وأكثر من 500 لون من ألوان العدسات بالإضافة إلى منتجات العناية بالعيون ومكياج العيون."

واكمل شرحه عن سياسة الشركة المتمثلة على تزويد العملاء بعروض خاصة لهم، قال: "عندما نتلقى أي عروض تسويقية خاصة من موردينا، فإننا نمررها إلى العميل لأننا نريد أن نوفر لعملائنا أفضل الخدمات والأسعار."

وكشف الدكتور قعدان عن انهم البائعين المعتمدين لمختلف العلامات التجارية العالمية المرموقة. وأوضح أنه تم توقيع صفقات مع العديد من الشركات الكبرى وموزعي العدسات اللاصقة لبيع منتجاتهم على تطبيق Adasat وذلك لتقديم خيارات متعددة للعملاء.

يتم تسويق التطبيق عبر منصات التواصل الاجتماعي لمشاركة أحدث العلامات التجارية، العروض المذهلة، ونصائح الجمال مع العملاء. وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم نشطة، ويتعاونون بانتظام مع مؤثري الجمال المشهورين للمساعدة في تسويق منتجاتهم.

وتوضيحًا لجودة وسلامة المنتجات المباعة على التطبيق، أكد الدكتور قعدان أن جميع منتجاتهم آمنة تمامًا حيث أن التطبيق مرخص من وزارة الصحة في الكويت والمنتجات حاصلة على شهادات FDA و CE و ISO. يُنصح العملاء باستخدام عدسات طبية بناءً على اختبارات فحص النظر، بالإضافة إلى مراعاة أسلوب حياتهم وطبيعة عملهم.

قال الدكتور قعدان حول العلامات التجارية الواردة في الكتالوج الخاص بهم: "نحن دققين وجادين عندما يتعلق الأمر باختيار العلامات التجارية التي نضعها في تطبيقنا. يخضع كل منتج لعملية اختبار داخلية ونقدم ملاحظات إلى مصنعي المنتجات حتى تلبي المنتجات التي نعرضها احتياجات عملائنا ورغباتهم."

تفتخر Adasat أيضًا بالتوصيل السريع للتأكد من حصول العملاء على منتجاتهم في أسرع وقت. "نحن متميزون عن الاخرين في سرعة توصيل منتجاتنا، حيث أن الشركة لديها أكثر من 12 سائقًا وسيارة متوفرة، ضمن خطة توصيل تغطي جميع مناطق الكويت في نفس اليوم."

وأشار الدكتور قعدان إلى أن لدى عدسات أيضًا قسمًا لخدمة العملاء: "هناك متابعة جادة من قسم خدمة العملاء مع قيام الموظفين بفحص كل طلب، للتأكد من أن العميل قد استلم المنتج في الوقت المحدد وهو راضٍ عن المنتج والخدمة ". وأضاف: "يتعامل القسم أيضًا مع الشكاوى القادمة من العملاء حول الموظفين، ويلتزم بحل جميع المشكلات بما يرضي العملاء بغض النظر عن الشكوى."

وفي حديث الدكتور قعدان عن كيفية تأثير الجائحة على العمل ، قال: "بالنسبة لوباء Covid-19 ، فقد كان له تأثير إيجابي على أعمالنا. بسبب الإغلاق، كان الناس يجرون عمليات شراء عبر الإنترنت بشكل متزايد، حيث بقت معظم متاجر البصريات مغلقة خلال هذه الفترة. كان تطبيقنا شائعًا بشكل خاص بين الأشخاص الذين يبحثون عن عدسات لاصقة بديلة أو جديدة."

فيما يتعلق بمواكبة أحدث صيحات الموضة، ذكر الدكتور قعدان أن لديهم اتصالات تجارية قوية، ويتلقون باستمرار تعليقات من العملاء والسوق، من أجل توفير أفضل المنتجات وأكثرها شيوعًا لتلبية احتياجات عملائهم.

وفي ختام المقابلة قال الدكتور قعدان: "نأمل أن نحقق مستقبلًا مشرقًا لأعمالنا من خلال زيادة فوائد التطبيق للعملاء من خلال إضافة أقسام جديدة وسنعلن عن هذه الميزات قريباً."

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