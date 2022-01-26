فوائد السحلب للدورة الشهرية أنه مفيد لصحة النساء، ويساعد السحلب في تنظيم الدورة الشهرية، ويمنح الدفىء والراحة لجسم المرأة، ومن فوائده في فصل الشتاء أنه يمنح الاسترخاء في الأوقات الباردة.

فوائد السحلب للصدر

فوائد السحلب للصدر أنه يعالج احتقان الصدر ويعالج أيضاً أمراض الجهاز التنفسي مثل الانفلونزا والسعال والتهاب الشعب الهوائية والبرد القارص، ومن فوائد السحلب للصدر أنه يقوي القلب ويحافظ على صحته وينشط الدورة الدموية.

فوائد السحلب للنساء

تعزيز صحة وسلامة البشرة يساعد السحلب في علاج العديد من المشكلات التي تصيب البشرة، مثل حب الشباب والطفح الجلدي.

التخلص من الشعور بالقلق بشكل كبير والتوتر والعصبية والاسترخاء

من فوائد السحلب للنساء تنظيم الدورة الشهرية

فوائد السحلب للمتزوجين

تقوية الانتصاب.

من المشروبات القوية والفعالة التي لها دور كبير في تعزيز الحياة الجنسية لدى الرجال.

يساعد السحلب على الحد من الضغط العصبي والنفسي

يزيل الإجهاد العصبي.

هل السحلب يزيد الوزن؟

لا السحلب لايزيد الوزن يساعد في إنقاص الوزن والتخلص من الكرش، يعمل على سد الشهية لأنه يروض هرمون الإجريلين.

فوائد السحلب للعظام

السحلب غني بالكالسيوم ويحافظ على العظام والأسنان.

يقلل من هشاشة العظام لأنه غني بالكالسيوم.

السحلب مغذي للأطفال الصغار وعظامهم وذلك لأنه غني بالكالسيوم والفيتامينات الأخرى.

فوائد السحلب للتسمين

يحتوي السحلب على مواد نشوية وبروتينية غنية بالسعرات الحرارية العالية.

يحتوي السحلب على النشويات التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط.

يساعد السحلب على زيادة الوزن والتخلص من النحافة.

يمكن خلط السحلب مع الحليب أو العسل، حيث يعتبر وجبة غذائية متكاملة، تساهم في زيادة الوزن بسرعة.

طريقة تحضير السحلب

مقادير السحلب

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة:

4 أكواب حليب

3 ملاعق كبيرة من السكر أو حسب الذوق

2 ملعقة صغيرة ماء

2 ملعقة طعام الفستق والمكسرات، وغرامة المفروم

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد

1 ملعقة صغيرة فانيلا "حسب الرغبة"

طريقة التحضير:

أولاً يمزج نشا الذرة مع نصف كوب من الحليب.

ثم يوضع الحليب المتبقي مع السكر حتى يغليان جيداً، ثم يترك على نار خفيفة يمكن إضافة الفانيلا معهما.

ثم يضاف خليط نشا الذرة والحليب إلى الوعاء.

ويتم طهيهم لمدة 10 دقائق مع التحريك باستمرار للحفاظ على عدم تشكّل أي كتل، وذلك حتى يصبح المزيج كثيفاً ومتماسكاً.

ثم يتم إضافة ماء الورد.

ويقلب المزيج جيداً.

ويسكب ويرش على سطحه القرفة، الجوز، جوز الهند، الفستق الحلبي، اللوز، الصنوبر، الزبيب.

أخيراً يتم تقيدمه ساخناً أو بارداً حسب الرغبة، وصحتين وعافية على قلب الجميع.

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