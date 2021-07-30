تعاملي مع كسل شريكك بهذه الطرق

أحد أكثر التحديات المحبطة في الزواج أو العلاقة هو قيام أحد الزوجين بمعظم الأعمال المنزلية بينما يجلس الآخر ويشاهد بكسل.

وفي حين يمكن أن يكون هذا الموقف الشائع مزعج ومحبط للغاية، إلا أنكِ تستطيعين التعامل معه بالطرق التالية:

التعبير عن الإحباط وليس التذمر

من الطبيعي أن ترغبي في التحدث بمرارة وسخرية وتذمر وانتقاد عندما لا يبدو أن زوجك يؤدي واجباته في المنزل، ولكن الأساليب السلبية نادرًا ما يكون لها أي تأثير إيجابي، وبدلًا من ذلك، ابحثي عن طرق للتعبير عن أفكارك وإحباطاتك بمزيد من الاهتمام وبانتقاد أقل.

الحفاظ على معايير عالية

عندما يكون زوجك كسولًا، يمكن أن يكون الاستسلام وخفض معاييرك الخاصة أسهل، ولكن يجب ألا تتخلي عن معاييرك العالية، لأن التخلي عن هذه المعايير يعني بقاء الحال على ما هو عليه.

ابحث عن سبب للثناء عليه

عادة ما يتكرر السلوك الذي يجتذب المدح، ولذلك احرصي على مدح زوجك على ما يفعله من المهام المنزلية، لتشجيعه على تكرار ذلك وفعل المزيد.

التعاون

إذا كان كسل زوجك يتمحور حول اعمال المنزل، ابحثي عن مشاريع يمكنكما القيام بها معًا، بدلاً من مجرد تكليفه بالأعمال المنزلية، مما يمنحكما أيضًا فرصة للتواصل.

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