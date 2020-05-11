تعرفوا على كمية السعرات الحرارية في "الكرز الأخضر"

الكرز الأخضر أو الجانرك أو الجرنك فاكهة صيفية بامتياز، موسمها قصير وطعمها حامض إذ إنها تُقطف قبل أن تنضج وتتحوّل إلى فاكهة الخوخ الأصفر اللذيذ.

الكرز الأخضر من الفواكة الغنية بالأملاح المعدنية، وهو من المصادر الطبيعية التي تمد الجسم بكميات وفيرة من البوتاسيوم والطاقة.

ويعتبر أيضاً من الفواكه التي تطفئ العطش، وتنشط الكليتين، وتحتوي الحبة الواحدة من الكرز على أربعة سعرات حرارية، فهو معقم للجسم وطارد للأمراض، وبالإضافة إلى أنّ الكرز الأخضر غني بالأملاح المعدنية مثل؛ البوتاسيوم، الذي يساعد الجسم على التخلص من أملاح الصوديوم الضارة بالأوردة المتصلبة، كما يمتاز الكرز الأخضر بخاصية قلوية، مما ينصح بعدم تناوله قبل الطعام؛ لأنه يوقف الأحماض فيسبب عسرًا في الهضم.

ويقضي الكرز على كافة أشكال الالتهابات،وهذا يفيد مرضى الروماتيزم، إذ يساعدهم على مقاومة الالتهابات، إذا ما تناولوه بكميات كبيرة، ويحمي من أمراض القلب وضغط الدم المرتفع.

واحتواء الكوب الواحد من الكرز الأخضر على325 مليغراما من البوتاسيوم وثلاثة غرامات من الألياف، منوهة إلى أنه يساعد على تهدئة الجهاز العصبي، وينظف الدم من السموم، وكلّما نضجت الجنارك كلّما ارتفعت فيها كمية السكر ونسبة السعرات الحرارية.

فوائد الكرز الأخضر "الجرنك"