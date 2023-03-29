البوابة - يتميز فصل الربيع بكثرة الفواكة الشهية، إلى جانب جمال الأزهار والطبيعة في هذا الفصل ومن بين الفواكة التي تنتب في الربيع الكرز الأخضر او الجارنك، وفيما يلي فوائد تناول الجارنك أو الكرز الأخضر في فصل الربيع:

يعتبر الجارنك أو الكرز الأخضر من فصيلة اللوزيات يعتبر من الأطعمة المحببة بشكل كبير عند الكبار والصغار أيضاً، ويتميز الجارنك بطعمه الحامض وهو يحتوي على سعرات حرارية قليلة، وتحتوي حبة الجارنك على 4 وحدات حرارية فقط وأيضاً يحتوي على كمية عالية من المعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم،البوتاسيوم، الفوسفات، فيتامين ب، فيتامين ج، والماء.

الجارنك أو الكرز الأخضر من الثمار الربيعية المنعشة والتي تحمل على الكثير من الفوائد الصحية للجسم، ويمتازالجارنك أنه فاتح للشهية ويفيد أيضاً في عملية هضم الطعام لأنه يحتوي على أحماض عضوية وسوائل وأملاح لا تتفاعل بشكل كيميائي مع جدار الأنبون الهضمي.

فوائد تناول الجارنك أو الكرز الأخضر في فصل الربيع

من فوائد تناول الجارنك أو الكرز الأخضر في فصل الربيع أنه يساعد على تنشيط الكليتين وذلك بسبب احتوائها على كمية كبيرة من المياه.

الجارنك أو الكرز الأخضريزيد الشعور بالإحساس بالشبع لأنه يحتوي على كبيرة من الالياف.

تخفيف الوزن عن طريق زيادة نسبة حرق السعرات الحرارية والدهون في جسم الإنسان.

يكافح الإمساك المزمن.

يقوي العظام

يحمي المفاصل

يخفف من آلالام الظهر والرقبة.

يحارب نزلات البرد لأنه يحتوي على كميات كبية من فيتامين سي.

يحفز من غفراز الإنسولين عند مريض السكري من النوع الثاني.

تقوية الأظافر والشعر لأنه يحتوي على فيتامين الحديد.

تمنع التشنجات العضلية بسبب احتواءه على البوتاسيوم بنسبة عالية.

فوائد الجانرك للحامل

يحد من خطر انقباضات الرحم المبكرة بسبب احتواءه على المغنيسيوم بكميات كبيرة مما يساعد على استرخاء عضلات عنق الرحم.

من فوائد الجانرك للحامل علاج حالات فقر الدم والتي تكون أكثر شيوعاً خلال فترة الحمل لأنه الجارنك يحتوي على فيتامين ج والذي يمتص الحديد من الغذاء.

يقلل من التعب والإجهاد والتوتر خلال اليوم.

يمنح الجسم الطاقة العالية لأنه يحتوي على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

يقلل خطر الإصابة بمرض السكري ويساعد أيضاً على تنظيم مستويات السكر في الدم.

يحتوي الجانرك أو الكرز الأخضر على الكالسيوم وفيتامين ك والبوتاسيوم والفسفور.

يساعد الجارنك على تقوية العظام عند الأم الحامل ونمو العظام عند الجنين.

ما هي الكمية المسموحة لتناول الجارنك أو الخوخ الأخضر للحامل؟

إن الكمية المسموحة لتناول الجارنك أو الكرز الأخضر للحامل حسب حالتها الصحية وعمرها، إذ يتراوح المقدار الموصى به للحامل من 150 غرام - 220 غرام يومياً، لكن يجب الانتباه بعدم الإفراط في تناول الجارنك أو الكرز الأخضر.

السعرات الحرارية في الجارنك أو الكرز الأخضر

السعرات الحرارية الموجودة في الجارنك أو الكرز الأخضر، حيث يحتوي الكوب الواحد من الجارنك أو الكرز الأخضر على325 مليغرام من البوتاسيوم و3 غرامات من الألياف، ومن فوائد الجارنك أو الكرز الأخضر أنه يساعد على تهدئة الجهاز العصبي، وينظف الجارنك الدم من السموم، وكلّما نضجت حبة الجنارك كلّما ارتفعت فيها كمية السكر ونسبة السعرات الحرارية لذلك يجب عليك الانتباه خاصة إذا كنت تعاني من مرض السكري.

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