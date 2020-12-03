أزيلي الدهون عن ملابسك بهذه الطرق البسيطة!

من المُمكن إزالة الطلاء الجافّ من الملابس، في بضع خطوات :

• أولًا، يجب الكشف عن نوع الطلاء؛ غالبيّة الدهانات إما ذات أساس مائي أو زيتي، بحسب تركيبها.

تشمل الدهانات ذات الأساس المائي، على: دهانات الأكريليك والدهانات اللاتكس. يشيع استخدام الأكريليك في الأعمال الفنية والحرف اليدوية، بينما تستخدم دهانات اللاتكس لطلاء الجدران والأسقف. وعادةً ما تكون الدهانات التي أساسها الزيت أكثر لمعانًا، مقارنة بالدهانات ذات الأساس المائي، وغالبًا ما تستخدم في تقليم الدهان والخزائن والأبواب المعدن والخشب، بالإضافة إلى الجدران والسقف.

خطوات إزالة الدهانات المائية من الملابس:

1. يُكشط القدر الأكبر من الطلاء الجاف الزائد، بوساطة ملعقة أو سكّين غير حاد أو فرشاة.

2. يُغسل الجانب الخلفي من البقعة، بالماء الجاري الدافئ، أو هو يمسح بفوطة نظيفة (أو منشفة ورقيّة) لامتصاص القدر الأكبر من الطلاء المتبقي.

3. تشبّع البقعة بخليط من المنظف والماء الدافئ، بكميتين متساويتين، ومسحها بقطعة قماش (أو منشفة ورقية) بقوّة. تشطف قطعة الملابس بعد ذلك، حتى يختفي الطلاء أو يتوقف عن الظهور.

4. يوضع مزيل البقع إذا لزم الأمر، فتغسل قطعة الملابس.

5. إذا بقي أي جزء من الدهان، بعد الغسيل، مزيل طلاء أظافر الخالي من الأسيتون (أو بخاخ الشعر أو الكحول) قد يكون فعّالًّا، مع إعادة غسل القطعة.

6. إذا كانت البقعة لا تزال موجودة، يجب إرسالها إلى المصبغة.

خطوات إزالة الدهانات الزيتية من الملابس:

1. يُقلب الثوب من الداخل إلى الخارج، فتُمسح البقعة من الخلف بمخفف الطلاء الموصى به على ملصق علبة الطلاء.

2. يشطف الثوب.

3. يوضع سائل الجلي على البقعة، مع نقع الثوب في ماء ساخن، مضافًا سائل الجلي إليه. وفي هذا الإطار، يجب التحقق من رموز الغسيل الموجودة على الملصق، لمعرفة درجة حرارة الماء الموصى بها.

4. في اليوم التالي، تُشطف قطعة الملابس جيدًا، ثم تغسل.

5. إذا بقيت البقعة على الثوب، بعد الغسيل، هي تعالج بمزيل للبقع، لتغسل القطعة مرة أخرى. من جهة ثانية، لا يجب تجفيف الملابس حتى تختفي البقعة تمامًا.

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