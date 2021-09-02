تعرفي إلى الآثار الجانبية الرئيسية لتناول خبز القمح الكامل

إذا تم اختيار الخبز بحكمة، يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي نباتي صحي. لكن في الوقت الذي يكون فيه تناول منتجات القمح الكامل خيارًا جيدًا للبعض، لكن قد يرغب البعض الآخر في توخي الحذر عند تضمينه في غذائه.

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تحب دقيق القمح الكامل، منها لخلوه من الغلوتين كما تقدم الحبوب الكاملة ميزة غذائية على الحبوب المكررة ومنتجات الخبز الأبيض. حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف والمغذيات الدقيقة، مثل الحديد والكالسيوم وفيتامين ب، ويساعدنا في الحصول على أمعاء صحية.

لكن تقرير مجلة eatthis، قد يوحي بغير ذلك، حيث يشير الى بعض السلبيات المحتملة لتناول القمح الكامل، خاصة لدى من يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي ومرض القولون العصبي.

- لكن في البداية يجب ان نعرف أولًا، ما هو القولون العصبي؟

هو اضطراب في الجهاز الهضمي يتسبب في الشعور بالألم المتكرر في البطن يصاحبه بعض الأعراض المؤلمة. ببساطة، القولون العصبي هو تهيج الأمعاء الغليظة مسببة انتفاخ أو تشنجات أو إمساك أو إسهال.

ويمكن أن يكون تشخيص القولون العصبي صعبًا لأنه لا يمكن تشخيصه إلا من بعد ظهور الأعراض، وما يتبع ذلك من معاناة المريض بقوة.

- لماذا يعتبر تناول دقيق القمح الكامل مشكلة محتملة؟

قد يفترض البعض أن عنصر الغلوتين هو الجاني، لكن الأمر ليس كذلك. تشرح خبيرة التغذية، لورين هاريس بينكوس الأمر، تقول "على عكس ما يعتقده الناس، فإن الغلوتين ليس المشكلة هنا، لكن الفركتان أو الإينولين وهي مادة طبيعية نشوية موجودة في القمح غالبًا لا يتحملها الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي".

وتضيف أن الفركتان هو نوع من الكربوهيدرات لا يتم امتصاصها بشكل صحيح في القناة الهضمية، ويمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

ولأن الفركتان الموجود في القمح الكامل يندرج تحت فئة الفودماب (FODMAPs) وهي سلسلة من الكربوهيدرات يتم امتصاصها بشكل سيئ في الأمعاء الدقيقة، فمن المعروف أنها تسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها لمن يعانون من متلازمة القولون العصبي.

كيف تسبب الفودماب آلام الجهاز الهضمي؟

تسبب أطعمة فودماب مثل خبز القمح الكامل مشاكل لمن يعانون من القولون العصبي لأنها غير قابلة للهضم والتخمر في القولون، وتنتج الهيدروجين، المعروف بتسببه في آلام زائدة في المعدة، والانتفاخ، والغازات، ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

فإذا تم تشخيصك بمرض القولون العصبي أو كنت تعاني من أعراض مماثلة، فعليك بتوخي الحذر عند تناول خبز القمح الكامل.

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