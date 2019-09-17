تعرفي على أسباب تكيس المبايض وطرق علاجها

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى إصابة السيدات بتكيس المبايض، وغالبا ما تكون لها علاقة وطيدة بالهرمونات الفيسيولوجية للمرأة. ومن أشهر هذه الأسباب:

إرتفاع هرمون الغدة النخامية الذي يزيد من إفراز الهرمون المنشط للتبويض، مما يعمل على تهييج المبيض، ويؤدي إلى ظهور كيس صغير على شكل حويصلة على سطح المبيض، مما يعني إرتفاع هرمون الذكورة لدى هذه السيدة.

زيادة الوزن، فالسمنة لها دور كبير في هذا الامر بالإضافة إلى ضعف المناعة.

التلوث البيئي والعادات الغذائية الخاطئة حيث أن الوجبات السريعة تزيد من فرصة الإصابة بتكيس المبايض بشكل كبير، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة.

نقص قدرة الأنسولين على إدخال الجلوكوز للخلايا، يزيد من فرص الإصابة بتكيس المبايض.

الأعراض:

السمنة، وصعوبة فقدان الوزن.

ظهور حبوب الشباب بغزارة بالإضافة إلى نمو شعر الوجه والجسم نتيجة لزيادة الهرمون الذكوري.

ظهور نمو غير طبيعي للشعر لدى السيدات في الوجه ومناطق مختلفة من الجسم، كما يتقصف شعر الرأس.

عدم انتظام الدورة الشهرية

تأخر الحمل.

حدوث عصبية زائدة دون أي سبب واضح.

العلاج:

يعتمد علاج تكيس المبايض على السيدة ذاتها، فيجب أن ترغب هي في العلاج وتبدأ بنزول وزنها. فالسمنة من أكثر الأسباب شيوعاً في الإصابة بتكيس المبايض، لأن السمنة المفرطة تؤدي إلى حدوث خلل في الهرمونات ، و نزول الوزن يساعد على ضبطها مرة أخرى، وبالتالي علاج المبايض بكل سهولة.

كما أن هناك علاجاً بالأدوية الطبية، وهو ما يقررها الطبيب بناءاً على ما إن كانت هذه المرأة متزوجة أم لا، أو كانت راغبة في الإنجاب من عدمه. عادة ما ينصح الاطباء المرأة التي تعاني من تكيس المبايض بإستخدام حبوب منع الحمل، التي تساعد على تخفيض هرمون الذكورة، وتخفيف نسبة الشعر في الوجه والجسم بشكل عام.