10 علامات تدلّ على اصابتك بتكيّس المبيض

من أعراض تكيّس المبايض تساقط شعر الرأس

تكيّس المبايض هو اضطراب في الغدد الصماء النسائية. هو تضخم ناتج عن وجود حويصلات صغيرة داخل المبيض الامر الذي يسبّب اضطرابات في الدورة الشهرية وعدم انتظامها. اذا اردت ان تعرفي ما هي علامات تكيّس المبيض، اقرأي هذا المقال من موقع صحتي.

أعراض تكيّس المبايض

هناك العديد من الأعراض التي يمكن ان تشعر بها السيدة المصابة بتكيّس المبيض ومنها:



- الإصابة بالسمنة والزيادة السريعة في الوزن، وتراكم الدهون في المنطقة السفلية من الخصر.

- الشّعور بالكآبة والإحباط الدائمين.

- ارتفاع ضغط الدم، أو انخفاضه بشكل حاد.

- آلام شديدة في المعدة، والمبيض، وأسفل البطن.

- آلام غير محتملة في الرأس والصداع المستمر والشعور بالدوار والغثيان.

- انتشار حب الشباب في الوجه

- اضطراب في مواعيد الدورة الشهرية، فإما أن تأتي أبكر من موعدها، أو تتأخر، أو تزيد كمية الدم، أو تقل.

- ضغط على المثانة أو الشرج، وصعوبة تفريغ المثانة بشكل تام

- انتشار شعر الجسم بشكل كبير في مناطق لم يكن موجودا فيها، كالمنطقة حول الثديين وحول الفخذين والوجه. ويكون أكثر كثافة وخشونة، وتصعب عملية إزالته.

- تساقط شعر الرأس.

- عدم نجاح الحمل. ويعتبر هذا المرض واحدا من أسباب ضعف الخصوبة عند النساء.

ولكن قد تكون هذه الاعراض علامات لمشكلة اخرى غير تكيّس المبيض. اذا كنت تعانين منها لا بد من زيارة الطبيب للتشخيص الصحيح.

وقد تتطوّر اعراض تكيّس المبايض وتسبّب مشاكل صحية اخرى، اذا ما لجأت المرأة الى العلاج بسرعة. وقد تؤدي الى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يهدد القلب. ويتم تشخيص تكيّس المبايض من خلال الفحص الفيزيائي، او التصوير بالموجات فوق الصوتية، وتحليل الدم لقياس مستويات الهرمونات.



أسباب تكيّس المبايض

تختلف أسباب التكيّس من مريضة لأخرى، ولكن ليس هناك سبب محدد لتكيّس المبايض. ومن هذه الاسباب:



- العامل الوراثي.

- زيادة إفراز هورمون LH من الغدة النخامية يؤدي إلى انخفاض في هرمون الإستروجين وارتفاع نسبة هرمون التستوسترون الذكري، فتصبح استجابة الأكياس في المبيض غير منتظمة.

- بعض العادات الغذائية لدى بعض الفتيات.

- ضعف نظام المناعة.

- السمنة.



علاج تكيّس المبيض

ثبت أن الزواج وحصول الحمل هو أفضل علاج لحالة تكيّس المبيض عند الفتيات، حيث يتوقف نشاط المبيضين أثناء الحمل، وبالتالي يتوقف تكوّن هذه التكيسات. وهناك حالات أخرى قد تتناول فيها المرأة المنشطات في كل مرة لمساعدتها على تكرار الحمل. ويمكن إجراء جراحة على المبايض من خلال تقنية تثقيب المبيض بالمنظار.

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