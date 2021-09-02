تعرفي على أفضل وأسوأ أوضاع النوم أثناء الحمل

رحلة الحمل التي تدوم 9 أشهر مليئة بالمفاجآت، على الرغم من أنه وقت ممتع من بعض النواحي للعائلة إلا أنه لا يخلو من التحديات، والتي يمكن أن تؤدي لعدم الشعور بالراحة، خاصة أثناء النوم، ولمساعدتك على الحصول على الراحة التي تحتاجين لها بشدة، جلبنا لكِ افضل واسوأ اوضاع النوم اثناء الحمل.

افضل اوضاع النوم اثناء الحمل

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، من الآمن أن تنام الحامل في أي وضع تشعر فيه بالراحة، ولكن عندما تصل إلى الثلث الثاني والثالث من الحمل، يجب أن تكون حريصة في اختيار وضع النوم.

ويقول الخبراء أن النوم على أحد الجانبين، هو أفضل وضع للنوم أثناء الحمل، لأنه يوفر لك ولطفلك الدورة الدموية الجيدة.

فمع نمو الجنين وحجم البطن، يصبح النوم على البطن والظهر أقل أمانًا، وبالتالي، يجب أن تحرص الحامل على النوم على جانبها.

ويساعد هذا الوضع على تقليل الضغط على الأوردة والأعضاء الداخلية، كما يعتبر النوم على الجانب الأيسر مفيدا بشكل خاص لأنه يعزز وصول الدم والعناصر الغذائية إلى المشيمة والجنين فضلا عن تعزيز الدورة الدموية ومنع التورم.

أسوأ أوضاع النوم أثناء الحمل

النوم على البطن

خلال المرحلة المبكرة من الحمل، يمكن للحامل النوم على معدتها ولكن خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، يمكن أن يؤدي النوم على البطن إلى زيادة الضغط على الرحم المتوسع.

النوم على الظهر

لا يعتبر النوم في هذا الوضع آمنا أثناء الحمل لأنه يركز الوزن الكامل للبطن والجنين المتنامي على أعضاء الام، ولذلك يمكن أن يؤدي النوم على الظهر إلى آلام الظهر ومشاكل التنفس وعسر الهضم والبواسير وضعف الدورة الدموية.

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