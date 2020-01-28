تعرفي على أفضل 3 أنواع من الجبن لصحتك

من منا لا يحب البيتزا الغنية بالجبن أو شريحة الجبن الإضافية في البرغر؟ لا شك ان معظمنا لا يستطيع أن يقول لا للجبن.

الجبن هو منتج ألبان يأتي بمئات من القوام والنكهات المختلفة. يتم تصنيعه عن طريق إضافة حمض أو بكتيريا إلى الحليب ثم عن طريق حفظ أو معالجة الأجزاء الصلبة من الحليب.

في حين أن بعض الناس يعشقون تناول الجبن المفضل لديهم ، هناك أشخاصًا آخرين لا يستطيعون تناوله لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون والصوديوم والسعرات الحرارية. لكن الجبن غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة بما في ذلك البروتين والكالسيوم.

في الواقع ، يمكن أن يساعد تناول الجبن في إنقاص الوزن ، ويساعد على منع الإصابة بأمراض القلب وهشاشة العظام. بعد قولي هذا ، هناك بعض أنواع الجبن الأفضل من غيرها.

فيما يلي قائمة بثلاثة أنواع صحية من الجبن:

جبن الموزاريلا

أكثر أنواع الجبن شيوعًا في العالم، هي الموزاريلا ، وهي أيضًا المفضلة لدى الكثيرين. جبن طري ، أبيض اللون ويحتوي على نسبة رطوبة عالية.

هذا الجبن أقل في الصوديوم (وكذلك السعرات الحرارية) بالمقارنة مع معظم أنواع الجبن الأخرى. يحتوي 30 جرام من الموزاريلا على حوالي 85 سعرة حرارية و 7 في المائة من الاستهلاك اليومي الموصى به من الصوديوم.

يحتوي على بكتيريا تعمل كبروبيوتيك ويمكن أن تساعد في تحسين صحة الأمعاء ، وتعزيز المناعة والالتهابات في جسمك.

يمكنك إضافته إلى السلطة أو الخضار السوتيه أو شريحة الخبز

الجبن الازرق

يتكون الجبن الأزرق من حليب البقر أو الأغنام أو الماعز. الجبن أبيض اللون مع بقع زرقاء أو رمادية عليه. العفن المستخدم في صنع الجبن الأزرق يمنحه لونًا مميزًا ورائحة ونكهة مميزة.

هذا الجبن يحتوي على كمية أكبر من الكالسيوم من اي أنواع أخرى. حوالي 30 جرامًا من الجبن تحتوي على 33 في المائة من الكالسيوم الموصى به يوميًا. وبالتالي ، فإن إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في منع المشكلات المتعلقة بالعظام.

جبن الفيتا

جبن الفيتا ناعم ومالح وأصله من اليونان. عادة ما يكون مصنوعًا من حليب الماعز أو الأغنام ، مما يمنحه طعمًا حادًا وملموسًا.

يتم تعبئة جبنة الفيتا في محلول ملحي للحفاظ عليه، وبالتالي ، يمكن أن يكون غنياً بالصوديوم. ومع ذلك ، فإن هذا الجبن يحتوي على أقل عدد من السعرات الحرارية مقارنة بأي جبن آخر.

وجدت دراسة أن تناول 3.2 جرام يوميًا من الفيتا يوميًا لمدة 6 أشهر يمكن أن يساعد في تقليل الدهون في الجسم ومنع زيادة الوزن.