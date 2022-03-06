تعرفي على المصممة السعودية المبدعة فاطمة العبد القادر

فاطمة العبد القادر هي شابة سعودية نشأت وترعرعت في المملكة العربية السعودية، تميزت في تصميماتها الجميلة خصوصاً في فساتين الزفاف، وهي تعتبر من أبرز المصممات اللتي ترتكز تصميماتها حسب شخصية وذوق العروس.

ومن أفضل الاقمشة التي تفضلها مصممة الأزياء فاطمة هي المشغولة بالشك اليدوي والتي تمنح العروس إطلالة فخمة، وأكثر الموديلات المطلوبة في العالم العربي هي التصاميم ذات الأكمام الطويلة وتعطي مظهر محتشم وأيضاً تحب أن تضع لمسات خليجية في الطرحة.

أشكال طرح الزفاف التي يمكنكِ اختيارها

طرحة الزفاف الشبك

طرحة الزفاف التي تصل للكتف

طرحة الزفاف التي تصل للكوع

طرحة الزفاف التي تصل لأطراف الأصابع

طرحة الزفاف التي تصل للأرض

طرحة الزفاف الطويلة الفخمة

فستان زفاف دونا الحسين من المصممة فاطمة العبد القادر

اختارت الناشطة السعودية "دونا الحسين" مصممة الأزياء السعودية المبدعة فاطمة العبد القادر لتكون بطاقتها الرابحة في ليلة زفافها، عندما يجتمع الذوق الفاخر والجمال الساحر فحتماً سينتج مزيجاً آخاذاً من الإبداع والفن.

ويذكر أن احتفلت شقيقة الإعلامية السعودية المعروفة "هبة الحسين" دونا بزفافها ليلة أمس يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، وارتدت فستان من الحرير الأبيض موصولًا بقطعة من الشيفون المُطرز بالكريستالات الأنيقة ذو أكتافٍ منسدلة .

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