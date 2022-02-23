الصور الأولى من زفاف منى قطان ورجل الأعمال حسن الأمين 

احتفلت خبيرة التجميل الأميركية العراقية منى قطان يوم أمس بحفل زفافها على رجل الأعمال الإماراتي حسن الأمين في دبي، وشاركت متابعيها اللحظات الأولى من حفل زفافها المميز، ونشرت مجموعة فيديوهات وصور من كواليس واستعدادات لـ حفل زفافها.

إليكم الصور الأولى من زفاف منى قطان على السيد حسن الأمين

تفاصيل فستان زفاف منى قطان وبدلة حسن الأمين

ظهرت خبيرة التجميل منى بفستان ناعم باللون الأبيض بقصة الأوف شولدر مزود بإكستنشن من الخلف بنفس اللون مع طرحة طويلة وتاج ناعم جدًا من اسبوزا، أما بالنسبة لمكياجها كان قوي وجذاب، وارتدت مجوهرات مرصعة بالألماس مكونة من كوليه وأقراط، أما تسريحة شعرها اختارت أن تترك شعرها منسدلاً على الجانبين.

ارتدى حسن الأمين بدلة باللون الأسود فخمة مع ربطة عنق ببيونة باللون الاسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

متى بدأت قصة منى قطان وحسن الأمين؟

بدأت قصة حب منى قطان وحسن الأمين في عام 2020 عن طريق شقيق حسن الأمين، وفي عام 2021 طلب حسن الزواج من منى أثناء تناولها العشاء في منتجع قصر السراب الصحراوي في دبي، وفاجأها بخاتم الخطوبة المرصع بالألماس.

نبذة عن منى قطان

منى قطان عمرها 33 سنة، ولدت في شهر أيلول عام 1989، خبيرة تجميل من أصل عراقي وهي الشريكة الادارية لعلامة المكياج الشهيرة "هدى بيوتي" شقيقة خبيرة التجميل العالمية هدى قطان، وتعيش مع عائلتها في الإمارات، ولدت في أمريكا لأب وأم عراقيين.

وتمتلك منى قطان شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعها العديد من الأشخاص عبر هذه الحسابات وخصوصاً الانستغرام.

تمتلك منى أيضاً مؤسسة عطر Kayali وصاحبة صالون The Dollhouse، وقد صنفت ضمن قائمة سيرمو لأبرز 10 شخصيات مؤثرة في عالم الجمال في دولة الإمارات.

وتم إطلاق أحدث اصدارات Kayali الذي يحمل اسم Eden Juicy Apple وهو عطر مرح وعصري، يعتمد في أساسه على التفاح والتوت الحلو والعصير.

أما في شهر أكتوبر الماضي فازت علامة Kayali بجائزة Niche Product of the Year إحدى جوائز Beautyworld Middle East عن عطر Sweet Diamond Pink Pepper.

والجدير بالذكر، أن العلامة التجارية هدى بيوتي التي تملكها هدى قطان شقيقة منى تعتبر من أشهر العلامات التجارية المتخصصة في المكياج حول العالم.

نبذة عن حسن الأمين

حسن الأمين يشغل الأمين منصب رئيس قسم شركة Aon Reinsurance Solutions لمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، ويحمل أيضاً شهادة ماجستير في العلوم ومقيم في دبي.

وشارك في وقت سابق العديد من الصور التي تجمعه بخبيرة التجميل منى قطان، كما انه يشارك في استمرار الكثير من الصور مع شقيقته سالي وشقيقه أحمد.

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