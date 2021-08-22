5 طرق فعالة للموازنة بين اسرتك ومهنتك

موازنة رعاية الأسرة مع حياة مهنية أمر صعب ومليء بالتحديات التي تواجه كل امرأة عاملة فمقدار العمل الجاد والتفاني والوقت الذي تقضيه الأمهات العاملات في عملهن ثم رعاية أسرهن مذهل، ولكن يمكنك موازنة حياتك المهنية والأسرية باتباع الخطوات التالية:

اعتني بصحتك

يجب أن تكون صحتك أولوية، فاحرصي على إدارة عاداتك الغذائية، وجدول نومك جيدًا، حتى تتمكني من رعاية اطفالك ومتابعة حياتك المهنية، فإذا تدهورت صحتك لن تكوني قادرة على متابعة أي المجالين.

التواصل مع الزوج بوضوح

إذا كنت تشعرين بالإرهاق من العمل أو رعاية الأطفال ، أخبري زوجك بوضوح بما تشعرين به، ولا تترددي في طلب مساعدته ودعمه.

تخصيص الوقت لنفسك

خصصي بعض الوقت لنفسك لتجديد طاقتك حتى تتمكني من الاستمرار، ولأن هذا يلعب دور كبير في تعزيز إنتاجيتك، ويمكنك استخدام هذا الوقت لتدليل نفسك بعشاء جيد، أو تقليم الأظافر أو غيرها من الأمور التي تساعدك على الاسترخاء.

وضع حدود محددة

سيساعدك الحفاظ على بعض الحدود في وقت عملك وعائلتك على تحقيق التوازن بين كلا المجالين بكفاءة، وذلك يتطلب أن تكوني حازمة بشأن عدم العمل لوقت إضافي في المكتب عندما تكوني مثقلة بواجبات عائلية، حتى لو كان عملك عاجلاً للغاية.

التخلص من السلبية

احرصي على تجنب الأشخاص الذين يتحدثون دائمًا عن مدى ضعف توازن حياتك، فهؤلاء الأشخاص يستنزفون طاقتك مما قد يؤدي لعجزك.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

فوائد البقدونس المغلي

أسباب حاسمة لإعادة التفكير في الطلاق أثناء الحمل