أسباب حاسمة لإعادة التفكير في الطلاق أثناء الحمل

إذا كنت تفكرِ في الطلاق، ففكرِ أولا بشكل جيد وتحلى بالصبر قبل اتخاذ هذا القرار. وإذا كنت تقرأين هذا المقال لأنك تفكرين في الطلاق، فعليك إعادة النظر في هذا الاختيار بعناية، حيث يُتوقع منك أن تبذلي قصارى جهدك لإنقاذ زواجك. فالأمر يستحق.

ونظرًا لأن تجربة الطلاق تكون -في الغالب- مروعة، مؤلمة للأم، يمكن أن يؤثر أيضًا على الحمل.

أثناء الحمل، تحتاج المرأة إلى دعم عقلي وجسدي وعاطفي وحتى معنوي، يمكن أن يؤدي الأنفصال أثناء الحمل إذا لم يكن لدى الزوجة داعم، إلى اضطرابها جسديًا وعاطفيًا ما يضر بسلامة الجنين.

كما يمكن أن تكون آثار طلب الطلاق أثناء الحمل أو الآثار اللاحقة للطلاق أثناء الحمل أكثر حدة. ومعروف أن تربية الأطفال ليست أمرًا سهلًا فحسب، بل تحتاج إلى الحب والوقت والطاقة. وهذا وحده يمكن أن يكون كفيلًا بدراسة مثل هذه القرارات المصيرية في تلك الأوقات الصعبة.

ومع ذلك، قبل اتخاذ طلب للانفصال القانوني، إليك بعض الأسباب التي يمكن أن تجعلك تعيدي التفكير في الطلاق أثناء الحمل.



لا تتخذ قرارات جادة عندما تكون مرتبكة

تتغير هرموناتك باستمرار خلال الحمل؛ وبدورها تؤثر على عواطفك. فالتغيرات الهرمونية جزء لا يتجزأ من الحمل. سيكون لديك مساحة أفضل بكثير بمجرد ولادة الطفل، هنا يعود إليك وضعك الطبيعي لاتخاذ قرارات أكثر حكمة

يزدهر الأطفال أكثر في أحضان الوالدين

تدعم البيانات حقيقة أن الأطفال يميلون إلى التحسن كلما كانوا تحت أعين الوالدين في المنزل. وفقًا لتقارير، من المرجح أن يعاني أطفال الطلاق من الفقر، كما تعاني الأمهات العازبات من تزايد الأمراض الجسدية والعقلية بالإضافة إلى الإدمان.

لذلك يعد أداء الأطفال بشكل أفضل في منزل مكون من والدين سببًا آخر لإعادة التفكير في الحصول على الطلاق أثناء الحمل.

تحملك لتبعات الحمل بمفردك أمرًا شاقًا للغاية

يمكنك أن تسألي الذين عانوا من تلك التجربة قبلك، سيخبرونك أن الأمور ستكون أسهل بكثير بالنسبة لهم إذا نالوا دعم مستمر من شريكهم؛ ليس فقط بمجرد ولادة الطفل، ولكن خلال مرحلة الحمل أيضًا.

الحاجة إلى الدعم المالي

عدم القدرة على تلبية احتياجاتك المالية يجعلك بحالة ضغط نفسي ومعنوي، علاوة على ذلك، يمكن للطلاق أثناء الحمل أن يزيد هذا الضغط، حيث يتم تذكيرك باستمرار بمسؤولياتك تجاه طفلك الذي لم يولد بعد.

يمكن للطفل أن يساعدك على الشفاء

يمكن للنظر الى الوليد، أن يجعلكما تستصغران بعض الأشياء التي كنتما تتقاتلان من أجلها لتبدو غير منطقية، أو على الأقل قابلة للإصلاح. وقد تتوصلان إلى استنتاج مفاده أنكما بحاجة إلى بعضكما البعض أكثر مما كنتما تعتقدان.

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