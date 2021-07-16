تعرفي على فوائد حمام البخار للوجه

منذ فترة طويلة وتستخدم النساء البخار كجزء أساسي من روتين جمالهن، سواء كان ذلك أثناء عملية تنظيف الوجه أو التنظيف أو لإضافة لمعة جميلة لمظهرهن، فلا غنى عن حمام البخار الذي يعود عليك بالفوائد التالية:

ينظف بشرتك

يساعد على فتح المسام، ويخرج الأوساخ والزيوت والعرق الذي يسد المسام من الداخل، لتنظيف بشرتك بعمق، كما أنه يسمح لجميع الزيوت الطبيعية بالتدفق بحرية ، مما يمنع أي انسداد أو تراكم في المستقبل،والذي بدوره يقلل حب الشباب.

التخلص من الرؤوس السوداء

يساعد حمام البخار على التخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء بطريقة فعالة واقتصادية، ويساعد على فتح المسام وينظف الوجه ويمنح وجهك مظهرًا ناعمًا ونقيا ولامعا.

يعزز الدورة الدموية

يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى ظهور بشرتك بشكل باهت وجاف على الرغم من اتباعك لروتين جمالي سليم، وحينها يمكن لحمام البخار أن يعيد الحياة إلى وجهك، حيث يساعد البخار في فتح المسام ويزيد التعرق، ويساعد على توسيع الأوعية الدموية وينشط الدورة الدموية.

يتخلص من الجلد الميت

يعمل حمام البخار كمقشر طبيعي ويساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة ليمنحك بشرة منتعشة ولامعة، بدلا من الظهر الباهت الذي يحدث نتيجة تراكم خلايا الجلد الميتة.

يعزز فعالية قناع وجهك

يعمل حمام البخار على فتح المسام ما تعزيز قدرة بشرتك على الاستفادة اكثر من قناع الوجه، ومن ثم يمكنك غسل القناع بالماء البارد وغلق المسام مرة أخرى.

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