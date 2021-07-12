فوائد مدهشة لأقنعة النوم الليلية.. لا تفوتيها في روتين جمالك

تعتبر العناية بالبشرة عملية معقدة وصعبة بالنسبة للكثيرين، حيث تستلزم فهم طبيعة الجلد والبشرة وشراء المنتجات التي تتلائم مع نوع البشرة، ولن تظهر النتيجة بين ليلة وضحاها، بل يجب الانتظار لفترة حتى تظهر النتائج.

ويعتبر البعض روتين البشرة عبارة عن طقوس طويلة تتضمن من 8 أو 12 خطوة لتنظيف وترطيب ووضع واقي الشمس، ولكن يعتبر الأمر أبسط من ذلك، حيث يمكن تحقيق نفس النتائج في خطوة واحدة عن طريق أقنعة النوم الليلية.

ماهو قناع النوم الليلي؟

تعمل البشرة أثناء النهار على حماية نفسها من الأشعة فوق البنفسجية والتلوث والضغط والبيئة، ثم تصلح نفسها ليلاً وأثناء النوم، وتعتبر أقنعة النوم الليلية عبارة عن كريمات فائقة الترطيب للبشرة مصنعة من مغذيات قوية ترطب البشرة وتجددها وتنشطها.

تمتص البشرة هذه الأقنعة طوال الليل، حيث تصبح فائقة النعومة و متجددة عند الاستيقاظ.

فوائد الأقنعة الليلية للبشرة

تفوق فوائد استخدام القناع الليلي فوائد الكريم الليلي التقليدي، وفيما يلي مجموعة من الفوائد الهامة لهذه الأقنعة.

الاستفادة من المكونات النشطة بشكل أكبر

تكون معظم أقنعة الوجه فعالة في غضون 10 إلى 15 دقيقة فقط؛ لذا فإن ترك القناع على البشرة لمدة سبع إلى ثماني ساعات أثناء النوم، يعمل على استعادة البشره لجمالها.

تجديد الخلايا بسرعة

في الليل، تكون البشرة في وضع الإصلاح؛ لذا يزيد معدل تجدد الخلايا واستبدال خلايا الجلد الميتة بخلايا أصغر سنا، وهي عملية مهمة لإبطاء ظهور الشيخوخة، وتدعم الأقنعة الليلية كفاءة هذه العملية.

يحمي من البكتريا

يمكن أن تكون الوسادات و الملاءات نقطة تجمع للغبار والبكتريا، ومن المحتمل أن تلتقط البشرة الأوساخ والحطام الموجودة على الفراش، لذا يساعد القناع الليلي على حماية البشرة من هذه الشوائب.

الاحتفاظ بالرطوبة

يساعد القناع الليلي في الحفاظ على الرطوبة التي تشتد الحاجة إليها في الجلد، مما يساعد على الحد من الجفاف، وتحتوي هذه الأقنعة عادةً على مرطبات مثل حمض الهيالورونيك التي تجدد مستويات الرطوبة في البشرة.

وتعتبر الأقنعة الليلية مثالية للأشخاص المعرضين للجفاف، كما أنها مهمة بشكل خاص مع التقدم في العمر، لأن مستويات الترطيب تنخفض مع مرور الوقت.

الاحتفاظ بالمكونات النشطة

تحتفظ الأقنعة الليلية أيضًا بالمكونات النشطة التي تعمل على تغذية البشرة، ويحتوي قناع النوم الليلي على بعض المكونات مثل النياسيناميد وحمض الهيالورونيك و فيتامين سي، حيث يعمل النياسيناميد على المساعدة في تقليل المسام الواسعة وتحسين لون البشرة غير المتكافئ وتنعيم الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

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