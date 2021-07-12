من علاج البرد إلى الإمساك.. تعرفي على فوائد الحليب بالثوم المعززة للمناعة

منذ انتشار الوباء ويبحث العديد من الناس عن معززات المناعة، ولحسن الحظ يحتوي مطبخك على مكونات يمكنها تعزيز المناعة، والتي يمكنك من خلالها اعداد الحليب بالثوم.

يحتوي الحليب بالثوم على مضادات الالتهاب وهو يساعد على تعزيز المناعة ويخفض نسبة الكوليسترول عند تناوله قبل النوم، ويعزز انتاج الأمهات المرضعات للحليب وعلاج عرق النسا وانتفاخ البطن والإمساك وآلام أسفل الظهر والحمى المزمنة والمتكررة.

المكونات:

كوب وربع من الحليب

4 فصوص من الثوم

2 ملعقة صغيرة من سكر النخيل

الكركم (اختياري)

طريقة الإعداد:

قشري فصوص الثوم، وقطعيها إلى قطع صغيرة واغلي الحليب، ثم اضيفي قطع الثوم المقطعة أو المسحوقة إلى الحليب، واتركيها على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق، وهنا يمكنك أيضا إضافة الكركم إذا أردت.

اغلي الخليط حتى يصبح الثوم طرياً، وأضيفي حلوى سكر النخيل إليه واتركيه على نار هادئة حتى يذوب تمامًا، وبعد ذلك اشربيه ساخنا مثل الشاي للحصول على فوائده.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

طبيب البوابة: أفضل الأنظمة الغذائية للحفاظ على صحة القلب

هذه الأشياء تجنبي ارتداءها على متن الطائرة