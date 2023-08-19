علاج ليزر Q-switch لإزالة تصبغات الجلد.. هل تستخدمه ميغان ماركل؟

الحصول على بشرة خالية من العيوب هو شيء تسعى إليه الكثير من النساء وبشكل كبير نظرا لتفضيلهن المظهر الطبيعي الصافي في بعض الأحيان على أي تأثير آخر مصطنع،

لكن نظرا لعوامل مثل أضرار أشعة الشمس والتلوث والعوامل البيئية الضارة الأخرى فمن الممكن أن تؤدي هذه العوامل في بعض الأحيان بسهولة إلى ظهور البقع الداكنة والتصبغ والبثور وندبات حب الشباب مما يجعل من الصعب الحصول على بشرة خالية من الشوائب.

يعتبر علاج (Q Switch) بالليزر بمثابة الحل المناسب لتفاوت لون بشرتك وفرط التصبغ وعلامات حب الشباب والبثور والعديد من مشاكل البشرة الأخرى.

هذا العلاج هو إجراء فعال للغاية وآمن وغير مؤلم. ويعالج هذا الإجراء بعضا من مشاكل الجلد الرئيسية، بينما يشكل خطرا ضئيلا لحدوث آثار جانبية ولا يتطلب فترة طويلة للتعافي، مما يجعله خيار نجمات عالم هوليوود ومشاهير العالم من كل مكان وعلى رأسهم ميغان ماركل التي تتمتع ببشرة صافية بشكل دائم رغم تعديها سن الأربعين وامتلاكها لبشرة حساسة للغاية.

ما هي آلية هذا العلاج الأكثر ثورية لـ تصبغات الجلد؟

يقوم "ليزر كيو سويتش" (Q Switch) على العلاج بالليزر للتصبغات الموجودة في البشرة في خلاياها وطبقاتها المتعددة، حيث تخترق أشعة الليزر المنبعثة أثناء العلاج عمق الجلد وتستهدف المناطق التي تحتوي على صبغة بنية اللون تسمى الميلانين، وتمتص هذه الأصباغ الحزم مما يؤدي إلى تفككها في الخلايا.

ويقوم جسمك بعد ذلك بإزالة الصبغات التالفة، وبالتالي تقليل التصبغ في المنطقة. فهي عملية أكثر سهولة مما قد تتخيلين، ويعتبر علاج Q Switch بمثابة علاج سريع ومدته فقط 15 دقيقة بدون حاجة لفترة تعافي حيث يمكنك العودة إلى عملك الطبيعي بعد انتهاء العلاج بشكل مباشر.

وهو علاج فعال للوجه يزيل البقع الداكنة والنمش من الجلد، ويجدد البشرة ويعززها من أعماق الطبقات ليمنحك بشرة متوهجة بشكل طبيعي.

فوائد ما بعد الجلسات

يشد ليزر Q-Switch الجلد ويزيل ترهل جلد الوجه الطري، كما يشفي التجاعيد ويزيل البقع الداكنة وندبات حب الشباب ويشفي الأنسجة بشكل دائم ليمنحك وجها ناعما.

كما يمنحك أيضا بشرة أكثر شبابا، ويعالج تصبغ الوجه ويزيل خلايا الجلد الميتة ويزيل الشوائب وتفاوت لون البشرة. أيضاً، من فوائد علاج Q Switch للبشرة أنه ينظف الجلد تماما ويجدد شبابها من داخل الأنسجة، كما يضمن توفير الحد الأدنى من الآثار الجانبية للجلد، ويقلل من نمو الشعر غير المرغوب فيه ويزيله بشكل دائم أيضا.

بعض الأضرار التي من الممكن أن يتسبب بها ليزر Q-Switch

تشتكي بعض المرضى من ألم شديد بعد علاج (Q Switch) للبشرة خاصة مع النساء اللواتي لديهم بشرة مترهلة.

وقد يكون للبشرة الحساسة آثار جانبية أكثر مثل الكدمات في بعض الأحيان. وعلى الرغم من أنه لا يسبب ضررا شديدا للجلد، إلا أنك قد تصابي بالقروح بعد العلاج مباشرة .

ويمكن أن يتراوح وقت الشفاء بين 7 إلى 10 أيام أو يمكن أن يستمر لأكثر من أسبوعين حسب نوع بشرتك وقدرتها على تحمل الحرارة العالية ل"الليزر".