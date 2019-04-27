تعرفِ على أغرب خلطات الشاي في العالم

في الوقت الذي يفضل الكثيرون في جميع أنحاء العالم احتساء كوب دافىء من الشاي أو القهوة، أو الشعور بالانتعاش عبر شرب العصائر الطازجة، تنتشر مجموعة من المشروبات الغريبة لدى بعض الشعوب.

وفيما يلي، مجموعة من أغرب مشروبات الشاي في العالم، بحسب موقع إن دي تي في:

1- شراب روث الباندا

شراب روث الباندا هو في الواقع نوع من الشاي المزروع في مقاطعة يان في سيتشوان بالصين، وهو مخصب بفضلات دب الباندا، وهو واحد من أغلى أنواع الشاي في العالم.

2- شاي نعناع الطماطم

مثلما يوحي الاسم، فهو خليط من الطماطم والنعناع والشاي الأسود وقد وصف مذاقه مثل شرب وعاء من الحساء.

3- شاي الثوم

هل تعلم أن بإمكانك شرب الثوم مثل الشاي؟ والأهم من ذلك، فهو يقدم فوائد صحية كبيرة للجسم.

4- شاي فضلات البق

بخلاف شاي روث الباندا، هذا الشاي مصنوع بالفعل من فضلات البق، ويتكون من براز يرقات عثة الحبوب التي تتغذى على أي شيء آخر غير أوراق الشاي العضوية.

5- شاي الفطر

فطر سيلوسيبين مخدر قوي ويصنف على أنه غير قانوني في بعض البلدان، لذلك يفضل الابتعاد عن شرب هذا الشاي.

6- الشاي الفوّار

الشاي الفوار يعطي لمسة عصرية لهذا المشروب القديم، وهو مصنوع عن طريق إضافة الكربونات إلى الشاي المعبأ في زجاجات وعادة ما يستهلك باردا.

7- شاي بو إيروه

نوع من الشاي المخمر التقليدي في الصين، وهو شاي أخضر قديم يتم تصنيعه باستخدام الفطريات وأصبح شائعاً في جميع أنحاء العالم.

8- شاي كوموبوتشا

ازدادت شعبية شاي كوموبوتشا في الآونة الأخيرة، وهو شاي حامض مصنوع بواسطة تخمير الشاي الأسود مع البكتيريا والخميرة.

9- شاي سالفيا

يستخدم في الاحتفالات الروحية بالمكسيك، ومن الأفضل أيضاً أن لا تجرب هذا الشاي، حيث يعتبر غير قانوني في العديد من البلدان حول العالم.

10- شاي زبدة الياك المخمرة

يتم تصنيعه عن طريق خلط الشاي العادي بزبدة الياك والملح. ويمكن أن يستغرق إعداده ما يصل إلى نصف يوم، وهو مشروب شائع في مناطق الهيمالايا في نيبال وبوتان والهند والتبت.

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