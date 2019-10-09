تعرف على أنواع الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض وكيفية علاجه

يعد الطفح الجلدي عند الأطفال الرضع، من المشكلات المؤرقة التي تواجهها كل أم، وبخاصة عند الولادة للمرة الأولى، كما أنها مشكلة مزعجة جدا للطفل، تجعله يبكي بشكل هيستيري، ولا يقوى على لمس هذه المنطقة، وقد ينتقل من منطقة الحفاض إلى ما بين الفخذين ما يزيد المشكلة تعقيدًا.

لكنك بحاجة إلى تحديد نوع الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض، والتعرف على أعراضه وكيفية علاجه، وهو ما سنتطرق إليه في السطور الأتية:

كيفية تحديد الطفح الجلدي الناتج عن الحفاضات

يظهر الطفح الجلدي بسبب الحفاض، على المنطقة السفلية من جسم الطفل فتظهر حمراء وملتهبة، وعادة ما يظهر على الفخذين والمنطقة الحساسة والمؤخرة، ومن أعراضه بكاء الطفل وانزعاجه أثناء تغيير الحفاض، وعدم تحمل لمس يديك لهذه المنطقة على الإطلاق.

أنواع الطفح الجلدي

هناك نوعان من الطفح الجلدي، وهما الطفح الجلدي بسبب الخميرة، والطفح الناتج عن استخدام الكريمات، المحتوية على مكونات تهيج هذه المنطقة ويسبب الطفح الجلدي.

لذلك، من المهم جدًا تحديد نوع الطفح الجلدي لمعرفة طريقة العلاج، فإذا نتجت هذه المشكلة الصحية عن الخميرة، ستظهر البقع والبثور ويحتاج مدة أطول للعلاج واختفاء الأعراض، ويظهر عادة في مناطق أخرى غير منطقة الحفاض.

وقد لا تفلح العلاجات التقليدية كالكريمات وغيرها، في التخلص من هذه المشكلة والحل الصحيح هو تعرض هذه المنطقة للهواء، فقد أشارت بعض الأمهات إلى تجربتها الشخصية في هذا الصدد بقولها: "عندما ظهر الطفح الجلدي على طفلي، سارعت بالذهاب إلى الطبيب، وبدوره وصف لي كريم ولكنه جاء بنتائج عكسية، وكان الاستغناء عن الحفاض لمدة طويلة من اليوم، هو الحل الأكيد لتخلص ابني من الطفح الجلدي الناتج عن الخميرة للأبد".

لنخلص مما سبق، إلى وجوب تحديد نوع الطفح الجلدي في هذه المنطقة، جراء ارتداء الحفاض، فالطفح الناتج عن الخميرة لا يحتاج لعلاجات أو كريمات موضعية، ويعد الانطلاق في الهواء بدون الحفاض قبل تغيره بواحد آخر، هو الحل الجذري على هذه المشكلة ويخلصك منها بشكل نهائي.

أما إذا كان الطفح ناجمًا عن استعمال الكريمات، التي تحتوي على مواد مهيجة لبشرة الطفل، لا سيما البشرة الحساسة فعليك التخلي عن استخدامها على الفور، حتى ينعم طفلك بصحة جيدة في هذه المنطقة الحساسة، وخلوها من الأمراض المؤرقة والمشاكل الجلدية التي تتطور بمرور العمر، وفي كل الحالات إذا لم تتحسن الحالة، استشيري الطبيب المعالج لمعرفة السبب وعلاجه.

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