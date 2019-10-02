لا تدعي الخرافات تقلقك .. طفلك الانطوائي يمتلك تلك الميزات الرائعة

من أسلوب التربية إلى الدراسة والعناية الصحية وغيره، دائمًا ما يكون هناك تساؤلات بشأن كل ما يتعلق بالأطفال، وخاصة تطور شخصياتهم.

تعد الانطوائية أحد أنواع الشخصية شيوعًا بين الأطفال، وكثير ما يدور حولها العديد من المعلومات المغلوطة، إذ عادة ما يتم ربط شخصية الطفل الانطوائية بكونه معاديًا للمجتمع أو يعاني من خلل نفسي ما، وكثيرً ما يتم الخلط بين الانطوائية والخجل لدى الأطفال، فخبراء مجلة "مازرلي"، يوضحون أن الخجل يظهر لدى الطفل عندما يخشى من أن يُحكم عليه سلبيًا، في حين بالنسبة للطفل الانطوائي، فهو يتفاعل مع البيئة المحيطة والآخرين بشكل مختلف عن الأطفال الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، هناك اعتقاد خاطئ بأن الطفل الانطوائي عصبي عادة ولا يحب الآخرين أو التعامل معهم، ولكن الحقيقة هي أنه يفضل البيئات الهادئة، ويشحن طاقته من خلال قضاء الكثير من الوقت بمفرده، كما يتسم بالعديد من الميزات الرائعة والتي نوضحها فيما يلي:

يكون صداقات عميقة

في حين لا يحب الطفل الانطوائي الحفلات أو المناسبات الصاخبة، إلا أنه يحب قضاء وقته مع أصدقائه المقربين، كما يتميز بكونه مستمعا جيدا للغاية ويكون صداقات وثيقة تستمر مدى الحياة.

محب للقراءة والكتابة

يصبح الطفل الانطوائي أحد أفضل القراء والكتاب، إذ دائمًا ما يميل إلى تفضيل القراءة أو الكتابة كروتين أساسي خلال وقته الخاص، فالقراءة تمنحه الالهام وتجعله يتقن اللغة، مما ينعكس عليه في الكتابة، كما تتكون لديه قدرة رائعة على كتابة القصص.

حذر وواع لأفعاله

على عكس ذو الشخصية المنفتحة، يتميز الطفل الانطوائي بالحذر والتفكير مليًا قبل التصرف، كما يتسم بوعيه بأفعاله وضميره المتيقظ.

مفكر مبدع

من خلال قضائه وقتًا هادئًا مع نفسه، يصبح لدى الطفل ذو الشخصية الانطوائية، أفكارًا عديدة مبدعة ومثيرة للاهتمام.

يتسم بشخصية قيادية

في حين قد يبدو الأمر غريبًا، إلا أن الشخصية الانطوائية تتمتع بسمات الشخصية القيادية، فالطفل الانطوائي يعرف كيف يلتزم الهدوء وسط الأزمات والتفكير جيدًا قبل التحدث، وهذه من أبرز علامات الشخصية القيادية.

موهوب وحلال مشاكل

مع مرور الوقت، يتميز هذا الطفل بموهبة كبيرة ومهارة حل المشاكل، وذلك لأن الجزء الخاص بمركز القيادة في الدماغ والمسؤول عن حل المشاكل المعقدة واتخاذ القرارات، يكون أكبر لدى الطفل الانطوائي مقارنة بغيره من الأطفال.

يقظ

تفضيل الانطوائي لقضاء بعض الوقت بمفرده والتفكير بهدوء، يجعله يقظًا وشديد الانتباه، إذ يلاحظ كل ما حوله، كما يتميز بقدرة أكبر من غيره في تذكر المواقف والاحداث المتعلقة به أو بالآخرين.

يُعتمد عليه

حتى إذا لم يُظهر ذلك، يغدو الطفل الانطوائي شخصًا يُعتمد عليه وجدير بالثقة، كما يصبح شخصًا يفي بوعوده.

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