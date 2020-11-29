تعرف على الأسرار التي تجعل ممارستك للرياضة أكثر فاعلية

على الرغم من أن ممارسة الرياضة تساعد في حرق الدهون وبناء العضلات والحصول على قوام رشيق، إلا أن ممارستها بطريقة خاطئة يفقدها فائدتها، وأيضا قد تتسبب في بعض المشاكل للإنسان مثل خسارة العضلات، وهذا يحدث عندما لا يتم منح الجسم فترات من الراحة عند ممارسة الرياضة بل ممارسة الرياضة بشكل مستمر ومكثف.

لذا دعونا نتعرف على المفاتيح الأربعة والتي تفعل عملية ممارسة الرياضة لانقاص الوزن بشكل صحي والحصول على قوام رشيق:

أولاً:الشهيق في البداية والزفير في النهاية:

يجب أن يتم بدء أي تمرين رياضي بثانيتين للشهيق وأن ينتهي ب 2 ثانية للزفير. وهذه العملية تعطي قدرة أكبر على التحمل ومفيدة للجهاز القلبي الوعائي، ولا تعطي الجسم آثار سلبية مثل الإرهاق، الالتهابات، ضمور في الكتل العضلية ومشاكل في العظام بسبب الحركات المتكررة!

كما أن هذا التنفس الواعي يسمح للجسم بالاسترخاء تماماً بعد ممارسة الرياضة وبذل كل ذلك الجهد.

ثانياً: تشكيل صورة ذهنية للاسترخاء:

عند الزفير يجب أن يتم التخيل بأن التوتر في الجسم يخرج مع النفس، وهذه الطريقة في التنفس مأخوذة من التقنيات الأولمبية في رفع الأثقال وهي تحسن من فاعلية التمارين الرياضية.

ثالثاً: الاتصال مع الجسم:

عند الزفير يجب أن يكون الرياضي مدرك للمكان والزمان ولجسمه، فيجب أن يتصل مع جسمه وأن يشعر بالهواء الداخل والخارج إلى أعضاء جسده. ستساعد هذه الطريقة في زيادة فاعلية التمارين الرياضية وتسريع فائدتها.

رابعاً: أخذ خمس دقائق للتأمل:

من الأمور المهمة للجسم والعقل معاً هي أخذ خمس دقائق للتأمل والاسترخاء بعد ممارسة الرياضة، وينصح بأن يتم الاستماع للموسيقى الهادئة للتمكن من الاسترخاء بشكل أعمق.

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