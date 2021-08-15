تعرف على العقد الكيسية "عقد المفاصل"

العقدة الكيسية هي عبارة عن كيس حميد مليء بسائل زلالي مشابه للسائل الموجود داخل المفاصل، هذا الكيس غالباً مايظهر في الناحية الخارجية من المفصل اغلب الاحيان في مفصل الرسغ بعض الاحيان يمكن ان يسبِّب ألماً وانزعاجاً في اليد، ممَّا يؤثِّر في وظيفتها.

علاج العقد الكيسية "عقد المفاصل"

تكون أكياس العقد العصبية عادة غير مؤلمة ولا تتطلب معالجة. قد يقترح طبيبك التعامل بطريقة الملاحظة والانتظار. إذا تسبب الكيس في الألم أو تعارض مع حركة الأربطة، فقد يقترح طبيبك:

علاج العقد الكيسية الاستيقاف

بما أن النشاط يمكن أن يتسبب في تضخم الأكياس العقد العصبية، فقد يساعد تثبيت المنطقة مؤقتًا بدعامة أو جبيرة وبينما تتقلص الأكياس قد يخف الضغط على الأعصاب ويقل الألم .

تجنب الاستخدام المطول للدعامة أو الجبيرة لأنه يمكن أن يؤدي إلى ضعف في العضلات.

علاج العقد الكيسية الشفط

في هذا الإجراء يستخدم طبيبك إبرة لتصريف السائل من الكيس وقد يعاود الكيس الظهور.

علاج العقد الكيسية الجراحة

قد يكون هذا خيارًا إذا لم تفلح الطرق الأخرى. في هذا الإجراء يزيل الطبيب الكيس والذنب الذي يوصله بالأربطة أو الأوتار.

نادرًا ما تؤذي الجراحة الأعصاب والأوعية الدموية أو الأوتار المحيطة. وقد تعاود الأكياس الظهور حتى بعد إجراء الجراحة.

فوائد البصل الاخضر

فوائد ماء البصل للشعر