تعرف على امرأة برج الثور على صعيد العمل، الأصدقاء، والموضة

مواليد برج الثور هم مواليد الفترة من 20 إبريل إلى 20 مايو، وهو البرج الثاني من حيث ترتيب الأبراج الفلكية، وهو أحد الأبراج الفلكية وهو من الأبراج الترابية، حيث يوجد 4 تصنيفات للأبراج الفلكية فهناك الأبراج المائيّة، والناريّة، الهوائيّة، والترابية، ولكل منّا أصدقاء أو أقارب أو معارف من برج الثور.

ومن مميزات امرأة برج الثور على صعيد العمل أنها تتميز بمهارتها وقدرتها العالية على إدارة العمل، فهي منظمة ومرتبة، وتحب تجربة الأمور الجديدة المتعلقة بعملها، وهي أيضاً جدية جداً في مكان عملها ويمكن الاعتماد عليها والوثوق بها، وتتميز بقدرتها على التفاوض من أجل إتمام العمل والأهداف على أفضل وجه، ولا تيأس من إعادة محاولاتها من أجل تحقيق أهدافها.

صفات امرأة برج الثور في الحب

أما على صعيد الأصدقاء تتميز بأنها رائعة جداً مع الأصدقاء، ولديها ولاء وعطاء كبيران لأصدقائها، وبالرغم من ذلك إلا أنه لديها القليل من الأصدقاء، وتحب مساعدة الآخرين، وتكون أول من يعرض المساعدة في المواقف الصعبة.

أما على صعيد الموضة تهتم امرأة برج الثور بمتابعة أشهر الماركات حول العالم، وتحب التفاصيل الدقيقة عند ارتدائها لأزيائها والأشياء الباهظة الثمن، وتهتم بارتداء القطع التي تبدو جميلة عليها، ولا تخرج دائماً عن المظهر العصري الذي يتزامن مع الموضة والعصر، ويتميز ستايلها بأنه كلاسيكي وذو ذوق رفيع، وتحب ارتداء الأحذية ذات الكعب المنخفض أكثر من الكعب العالي، كما أنها تحب الإكسسوارات وخاصة الخواتم والأقراط، وتعمل كل جهدها لتظهر بكل جمالها وأناقتها.

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