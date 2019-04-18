تعرف على فاكهة فصل الربيع وأهم فوائدها

لكلّ فصل من فصول السنة مواد غذائيّة أو أطعمة خاصّة تنتشر فيه، وبالنسبة لفصل الربيع والذي يعد من أحب فصول السنة واقربها على الناس ونظراً لنمو الأزهار والنباتات فيه مما يساهم في الحفاظ على البيئة، وزيادة جمال مظهرها، وتختلف أنواع الفواكه التي تنتج ثمارها خلال فصل الربيع والتي تتميز بتعدد استخدامها، حيث تدخل في تحضير الكثير من أطباق الحلويات والأطعمة، بالإضافة لدروها في المحافظة على سلامة الجسم، وفي هذا المقال نقدم لكم أهم فواكه فصل الربيع:

1- المشمش: يتميز المشمش بلذة طعمه، واحتوائه على فيتامين أ، والحديد، والنحاس، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.

2- الجزر: يحتوي الجزر على العديد من الفيتامينات، والصبغات، بالإضافة لمذاقه اللذيذ.

3- الكيوي: يحتوي الكيوي على فيتامين ج، مما يساعد في علاج مرض فقر الدم، والحساسية، والحكة.

4- البرتقال:يحتوي البرتقال على الفسفور، وفيتامين ج، والكالسيوم، وفيتامين أ، مما يساهم في منع الإصابة بالعديد من الأمراض، بالإضافة لتقوية العظام.

5- الفراولة: تحتوي الفراولة على البوتاسيوم، والأسكوربيك، والريبوفلافين، والكربوهيدرات، والفيتامينات، مثل فيتامين ج، بالإضافة للماء المهمة للجسم.

6- الكرز: يحتوي الكرز على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على إدرار البول، بالإضافة لاحتوائه على السكريات، والفيتامينات، مثل حمض الفوليك، وفيتامين ب، وبعض المعادن، كالبوتاسيوم، مما يساهم في المحافظة على توازن في الوسط الداخلي للجسم.

7- الطماطم: تحتوي الطماطم على العديد من المعادن، مثل الزنك، والكالسيوم، والمغنيسيوم، بالإضافة للفيتامينات، مثل فيتامين ج، وهـ، وحمض الفوليك، مما يكافح الإصابة بمرض السرطان، كما ويسهل عملية الهضم.

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