تعرف على فوائد الفراولة المذهلة للصائم

تناول عصير الفراولة على الإفطار أحد الخيارات المفضلة التي يرشحها خبراء التغذية، وذلك لأنها غنية بالفوائد الصحية التي يحتاجها الصائم فهي تمده بنسبة عالية من فيتامين «C» ومضادات الأكسدة «وأوميجا 3»، إلى العديد من المعادن المهمة منها المنجنيز والنحاس واليود والبوتاسيوم والماغنيسيوم ونسب جيدة من الألياف ويطلق عليها لقب «فاكهة الرشاقة»، وتعد الفراولة منفردة عن باقي الفواكه بوجود بذروها من الخارج بخلاف الفواكه الأخرى التي تكون بذروها في الداخل.



وتؤكد الدكتورة سامية عبد الوهاب، أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، أن الصائم يحتاج إلى مشروبات تمده بالطاقة والفيتامينات بعد أن فقد كمية كبيرة من السوائل أثناء ساعات الصيام، خاصة عندما يوافق شهر رمضان فصل الصيف، ولذلك فإن العصائر الطبيعية تكون هي أفضل ما يعوضه عن سوائل في وجبة الإفطار، كما أنها غنية جداً بالفيتامينات والأحماض والمعادن ومضادات الأكسدة، مشيرة إلى أن الفراولة واحدة من الفواكه المميزة في طعمها ورائحتها ولونها.



وتضيف: إذا تم تناول عصير الفراولة طازجاً على الإفطار فهو يمد الصائم بالطاقة ويرفع المناعة الطبيعية للجسم وينظم مستوى السكر بالدم ويمنحه كمية من الألياف الطبيعية التي تحقق له الشعور بالامتلاء من دون أن يمده بكمية كبيرة من السعرات، بل تساعد كمية الألياف الكبيرة في الفراولة على زيادة معدل حرق الدهون، وتقلل من فرص الإصابة بعسر الهضم أو الإمساك، أما إذا تناول عصير الفراولة أو حبات الفراولة في وجبة السحور، فهي تمنحه صياماً بلا عطش وشعور بالانتعاش في اليوم التالي.



وتبين أن نسبة اليود الموجودة في ثمار الفراولة تساعد على نمو الجهاز العصبي للأجنة، مؤكدة أن من أهم فوائد الفراولة تأثيراتها الإيجابية على خلايا المخ وقدرتها على تنشيط الذاكرة وتقلل فرص الإصابة بالزهايمر، وكذلك فإن تناول كوب من عصير الفراولة يمد الجسم بنسب عالية من مضادات الأكسدة ومادتي «الانثوسيانين والبوليفينول»، وهي مواد تساعد في ضبط ضغط الدم وتمنع تراكم الترسبات الضارة على جدار الشرايين، وهو ما يعني أن الفراولة لها تأثير مفيد للغاية في تقليل خطر التعرض للأزمات القلبية، وهي وجبة مثالية لمرضى السكر لأنها ترفع نسبة السكر في الدم لاحتوائها على سكر الفركتوز.



وقد أكدت بعض الدراسات الحديثة أن تناول الفراولة يساعد على تنشيط وإحياء خلايا شبكية العين، كما تلعب النسب العالية من مضادات الأكسدة دوراً في الوقاية من بعض أمراض العيون، ومنها إعتام عدسة العين، ويساعد تناول الفراولة بشكل يومي على الحماية من السرطان بأنواعه المختلفة ويخلص الجسم من السموم المترسبة والمتراكمة، وتسهم الفراولة في تنظيم ضغط الدم لاحتوائها على مادة البوتاسيوم وبعض العناصر الأخرى.

وأشارت إحدى التجارب المعملية إلى أن الفراولة من الأغذية التي تحارب الاكتئاب إذا تم وضعها ضمن برنامج الغذاء اليومي فقد وجد أن مادة «الفيستين» الموجودة في الفراولة لها خواص مضادة للاكتئاب، إلى جانب العديد من مركبات «الفينول» التي تجعلها مقاومة للالتهابات والحساسية.

وتنصح مرضى الكلي والمرارة بالحذر من الإفراط في تناول الفراولة لاحتوائها على أملاح الأوكسالات التي قد تساعد على تكوين الحصى لمن لديهم تاريخ مرضي أو استعداد لتكون الحصى.

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