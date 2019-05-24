تعرف على فوائد الفواكه للرضيع

وأوضح المركز الألماني أن تناول الفواكه في العام الأول يعمل على تدريب عضلات المضغ وتعزيز حركية الفم، الأمر الذي يعود بالفائدة على تعلم الطفل الكلام.

وفي الإطار ذاته، فإن تذوق الرضع، بدءا من سن أربعة أشهر، للبيض والفول السوداني قد يجعلهم أقل عرضة للإصابة بالحساسية، وفقا لدراسة سابقة، مقارنة مع الذين يتذوقون تلك الأطعمة في وقت لاحق من العمر.

في المقابل، فإنه يجب الحذر من إضافة العسل أو السكر أو غيرهما من المحليات إلى طعام الرضيع خلال عامه الأول، إذ لا يحتاج الرضع للسكر أو غيره من مواد التحلية في الشهور الأولى من عمرهم.

كما أن العصائر غليظة القوام لا تقل ضررا عن السكر، بل على العكس تتسبب هذه النوعية من العصائر في الإضرار بأسنان الطفل بشكل شديد بفعل قوامها اللزج.

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