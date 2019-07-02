تعرف على مثلث الموت في الوجه

مثلث الموت في الوجه هو المساحة التي تغطي زوايا الفم إلي جسر الأنف، بما في ذلك الأنف والفك العلوي، لا تحتوي هذه المنطقة علي أي صمامات لأنها تعتمد على سير الدم بطريقة مباشرة ويرتبط بصلات عميقة للعروق الوجه الأخرى، وترتبط بخط مباشر للدماغ، وتحتوي هذه المنطقة على المزيد من الأوعية الدموية وعند القيام بالضغط على البثور أو الخراجات المتواجدة في هذه المنطقة يمكن أن ينتج عنها تمزيق للاوعية الدموية وهناك إحتمال أن تصل البكتريا إلى مجري الدم، مما يؤدي إلى إلتهاب في الدماغ .

يعاني أغلب الاشخاص من البثور والدمل التي تظهر في منطقة في الوجه اسمها "مثلث الخطر" (كما في الصورة)، إلا انه ما لا يعرفه الأكثرية أنه لو قمت بالعبث أو محاولة إزالة أي بثور بها أو حبوب أو ورم، أو حتى لو وجد بها خدش فلا تقم بتقشيره بيدك من الممكن أن تحدث إصابة في الدماغ من الممكن أن تؤدي للموت.

وقد ذكر الدكتور اوستن أن العدوي تنتقل من البثور إلي مجري الدم . أو الإصابة بتجلط الدم في الأنف وهي حالة خطيرة تمنع وصول الدم للوريد الموجود خلف العين وتشمل ظهور أعراض أخري مثل الحمي والصداع الشديد وعدم وضوح الرؤية، هذه الأمور تؤدي إلى إصابات أكثر تعقيداً ولكن هذا هو التشخيص الأولي لمخاطر الضغط على مثلث الموت في الوجه وتسبب في إصابة 30 % من الحالات بالوفاة .

ينتج خطر مثلث الموت في الوجه بسبب تواجد كمية كبيرة من الأوعية الدموية متواجدة في هذه المنطقة، هناك خطر محتمل للعدوي عند الضغط علي حب الشباب ووصول هذه العدوي مباشرة إلي مجري الدم وبذلك تشكل مصدر قلق بسبب الخوف من وصول هذه العدوي إلي الدماغ . وعند ملاحظة وجود أعراض مثل القشعريرة أو التعرق الليلي أو الحمي أو إحمرار يمكن أن تكون علامات وصول العدوي إلي مجري الدم .

يمكن أن يصف الطبيب مجموعة من المضادات الحيوية التي تعطي عن طريق الوريد لكي يتم علاج هذه المشكلة حتى لا ينتج عنها مضاعفات خطيرة تصل للعمي، شلل للوجه، إلتهاب السحايا، ولكي تتجنب ذلك ينصح بإستخدام مناديل تنظيف الأنف بدلاً من التخلص من البثور بأصابعك يمكنك تنظيف الأنف بهذه المناديل، ومحاولة تقليل تنف شعر الأنف بنفسك يفضل اللجوء إلى مختصين مع عدم محاولة الضغط على هذه البثور ويفضل إستخدام كريمات تنظيف الوجه أو الوصفات الطبيعية التي تساعد في القضاء على بثور الوجه .

لا يجب أن تحاول لمس البثور بأصابعك لمحاولة التخلص منها لأن المشكلة لن تنتهي كذلك بل ستظل بالداخل . يجب أن تعني ببشرتك خصوصاً مع الإجهاد اليومي الذي تتعرض له في الحياة اليومية لذا يجب الإسترخاء لزيادة إفراز الأندروفين وزيادة الدورة الدموية، ويجب الإلتزام بتناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تدفق الدم وأيضاً ترتبط البثور التي تظهر خلف الأذنين بنظافة الشعر لذلك يجب الحفاظ على الشعر نظيف من الأوساخ والزيوت حتى لا يضر بالجلد .

مخاطر أخرى عند الضغط على البثور بصفة عامة :

قد يبدو فرقعة البثور وسيلة سهلة وسريعة بالنسبة لك لتسريع عملية الشفاء، ولكن يجب عليك مقاومة هذه الرغبة للعديد من الأسباب وفقاً لمركز السيطرة علي الأمراض والوقاية منها أن هذه العادة تزيد من ظهور البثور وإنتشارها.

وإذا كنت تعاني من حب الشباب والبقع والبثور يجب أن تحافظ على وضع يديك بعيداً .

التهيج :

الضغط على البثور يؤدي إلى تفاقم الوضع وبعد فترة وجيزة تظهر البثور مرة أخري مع زيادة الإحمرار وتهيج الجلد حتى لو كانت بثرة واحدة فإن المسام الملتهبة والمتهيجة تترك علامات تبقي لفترة أطول من البثرة نفسها.

النزيف :

عندما يحدث خدش خفيف للبثرة ينتج عنها نزيف وعندما تنزف البثرة تصبح المسام مسدودة مما يعرض الجلد لوصول البكتريا وتصبح المسام المسدودة ملتهبة، ومع ظهور التورم بسبب الدم تصبح البثرة أكثر وضوحاً .

العدوى :

تتدفق البكتريا الموجودة في المسام المسدودة عند الضغط على البثور لتنتشر في المنطقة المحيطة وتبدو البثرة أكبر ومحمرة وملتهبة وبدلاً من القيام بالضغط على البثرة يمكنك تطبيق بنزويل بيروكسيد لكي تجف وتمنع وصول العدوي للجلد .

التندب :

ظهور البثور يمكن أن ينتج عنه ظهور الندبات ويحذر مركز السيطرة علي الأمراض والوقاية منها من عدم القيام بذلك لأن إصابة الأنسجة المحيطة بالمسام المسدودة قد تشكل ضرر عام وتترك ندبات وهذا ينطبق تحديداً على أفات حب الشباب المزعجة التي يمكن أن تكون مؤلمة جداً ولتجنب التدنب والألم حذاري من لمس البثور والحبوب بنفسك .

طرق طبيعية للتخلص من البثور :

زيت شجرة الشاي :

تتميز الزيوت المستخرجة من شجرة الشاي وكذلك الحليب بأنها علاج مفيد جداً في التخلص من البثور . لذلك قوم بتطبيق الحليب الذي يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي وذلك لأن المسام عادة ما تكون مغلقة بسبب تراكم الزيوت والأوساخ والمركبات التي توجد في زيت شجرة الشاي تعمل علي قتل الجراثيم و زيادة سرعة التخلص من الخلايا الميتة ويفضل تطبيقه ثلاث مرات في اليوم .

حمام بخار الوجه :

وضع منشفة ساخنة على وجهك لمدة 10 دقائق وتركها لفترة يساعد في إبراز البثور السوداء وغسل الوجه بالماء الدافئ.

ثم تطبيق المرطب حيث تصبح المسام مفتوحة، ثم تدليك المناطق المصابة بالكحول بلطف لمدة 5 دقائق .

الملح :

ترطيب الوجه وليس الترطيب المفرط قبل تطبيق الخليط ، أو يمكنك تعرض الوجه للبخار، سوف يساعد في إعطاء نتائج أسرع .

في وعاء صغير قم بخلط معلقة صغيرة من معجون الأسنان مع نصف معلقة صغيرة من الملح الطعام ، ثم تطبيق الخليط على الوجه ، وتركه 5 دقائق قبل إزالته ثم فرك الخليط قبل إستخدام الماء الدافئ يمكنك تكرار ذلك ما يقرب من 2 أو 3 مرات في الأسبوع .

قشر البرتقال :

البرتقال فاكهة رائعة و لذيذة بالإضافة إلى أنه يستخدم في علاج حب الشباب وذلك لأن قشور البرتقال يحتوي على الريتينول تساعد في تقشير الخلايا الميتة ويحفز من إنتاج الكولاجين الذي يساعد في تجديد خلايا الجلد

بياض البيض :

تأكد من أنك فصلت بياض البيض جيداً عن الصفار.

تطبيق بياض البيض علي الوجه بإصبعك، وضع رقائق من ورق التواليت على المناطق المصابة وتركها حتى تجف، قد يستغرق ذلك نصف ساعة حتى يجف تماماً وتتصلب الورقة ، ثم قم بتقشير الورقة وغسل الوجه بالماء الدافئ وتركه حتى يجف .

زيت اللوز :

- قم بغسل وجهك بالماء الدافئ لفتح المسام نقع قطعة من القماش الحرير في زيت الزيتون وزيت اللوز

- وضع لمسة من معجون الأسنان علي هذه القماشة

- قم بتدليك الوجه بهذه القماشة بلطف يمكنك القيام بذلك مرتين إذا كان لديك المزيد من البثور السوداء، انتظر 5 دقائق

- غسل الوجه جيداً بالماء الدافئ وغسل القماش .

الكمادات الدافئة :

تعد الكمادات الساخنة من الطرق الأكثر فعالية للتخلص من البثور و تجفيفها بسرعة جيدة . قم بغمس قطعة من القطن أو منشفة قطنية في الماء المغلي ثم مسح الوجه بها تعمل على فتح مسام الوجه، وبمجرد فتح مسام الوجه قوم بتنظيفها بغسول الوجه المناسب لبشرتك وذلك يساعدك في الحصول على بشرة نظيفة. ويفضل القيام بذلك ثلاث مرات في اليوم.

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