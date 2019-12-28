تعرّفي على أهم أسباب توّرم اليدين

أسباب تورم اليدين خطيرة، ولا ينبغي تأخير استشارة الطبيب المختص في حال حصول هذه الحالة معكِ، لأنَّ ذلك من الأعراض السيئة.

اكتشفي في الآتي أسباب تورم اليدين بالتفصيل:



نظرًا للطبيعة الهيكلية المعقّدة لليد، فإنَّ وذمة أو تورم اليد قد تكون نتيجة أسباب عديدة. ويعتمد التشخيص بالتالي على تاريخ وخلفية الحالة: هل هي نتيجة ضربة؟ أو جرح؟ متى وكيف يظهر الألم؟ هل هو أسوأ في الليل؟

فإذا حدث التورم بعد صدمة أو ضربة، فيجب استشارة الطبيب بسرعة للتأكد من عدم وجود كسر. أما أسباب الوذمة في اليد فقد تكون نتيجة ما يلي:

• نتيجة كسر: إذ يوجد في اليد ما لا يقل عن 27 عظمة.

• التواء أو جهد – ضغط – على اليد، في العادة يكون عند مستوى الإصبع.

• لدغة حشرة أو قرصة (ثعبان أو عنكبوت أو غيره..).

• حدوث التهاب بعد الإصابة بجرح.

أسباب شائعة لتورم اليدين



الأسباب الأخرى الشائعة لتورم اليد تشمل التهاب المفاصل (والذي يصيب عادة الأصابع) وأمراض التهاب المفاصل الروماتيدي.

وهذه الأمراض عديدة وغالبًا ما تتعلق بالمناعة الذاتية، وقد تصيب مختلف المفاصل في الجسم ومنها اليدان، ومن بينها ما يلي:

• التهاب المفاصل الروماتويدي المتعدد، والذي يبدأ في أغلب الأحيان بإصابة اليدين ثمَّ المفاصل الصغيرة؟

• الذئبة الحمامية الجهازية.

• التهاب فقاري مفصلي لاصق.

• أمراض الروماتيزم الالتهابية مثل التهاب المفاصل البكتيري.

وأخيرًا، وفي بعض الحالات يكون تورم اليد نتيجة مشاكل في الدورة الدموية. وقد تؤدي العديد من الحالات إلى سوء الدورة الدموية، وإلى احتباس الماء في اليدين وخصوصًا في حالات الحرارة والحمل.

أسباب أخرى محتملة لتورم اليدين

ومن بين الأسباب المحتملة الأخرى، نعدد:

• نوبة النقرس (وتصيب في أكثر الحالات أصابع القدمين، ولكن قد تصيب اليدين كذلك)؟

• الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي (متلازمة تورم اليدين والقدمين أو الحمامي الراحية).

• نتيجة أمراض الكلى أو القلب.

• متلازمة الألم الناحي المركب من النوع 1 CRPS1 وهو من المضاعفات التي قد تحدث بعد الإصابة بصدمة أو تدخل جراحي لليد أو الرسغ.

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