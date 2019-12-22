تعرّفي على أهم الأسباب التي تؤدي للطلاق

الزواج يشبه النبات، فهو بحاجة إلى زراعة العادات الجيدة ورعايتها وتطويرها، وإلا يصبح الزواج معرّضاً للانتهاء بفعل العادات السيئة التي تدمر العلاقة بين الزوجين.



فيما يلي أهم 10 أسباب تؤدي إلى الطلاق، تعرفي إليها، وأصلحي ما يمكن إصلاحه منها، من أجل الحفاظ على زواجك..



1- إهمال التواصل

الزواج علاقة تقوم على المشاركة والتواصل، والتواصل بين الزوجين يكون عبر العديد من الأشكال، ما بين الكلمات اللطيفة، الأحاديث السريعة، الرسائل النصية، المكالمات الهاتفية، التواصل الحميمي عبر اللمسات والعناق والتقبيل، الكثير من أشكال التواصل التي يمكنها أن تضمن لكِ استمرار التواصل بينك وبين زوجك على مدار اليوم، فإن أهملتما كافة أشكال التواصل، بالتأكيد لن تكون النتيجة جيدة.



2- عدم القدرة على الحديث معاً

الحديث معاً هو إحدى أهم طرق التواصل بين الزوجين، فعبر الحديث معاً يمكنكما التعبير عن رغباتكما واحتياجاتكما، مناقشة المشاكل، أو طرح أحلامكما عن المستقبل، لذا فإن عدم القدرة على الحديث معاً، إما بسبب عدم الثقة، أو بسبب سوء التفاهم المستمر، فإن هذا ينذر بالخطر على العلاقة.



3- اختلاف عادات الإنفاق

أن يدير الزوج خطة إنفاق أموال الأسرة دون مراعاة احتياجات زوجته، أو تنفق الزوجة بما لا يناسب خطة إنفاق الأسرة، فإن هذا يسبب خلافات كبيرة قد تنتهي بالطلاق.



4- المشاكل الشخصية

إذا كان أحد الزوجين لديه مشاكل خاصة، مثل الأمراض العضوية أو النفسية، فقد يحدث الطلاق، خاصة إن أخفاها الطرف صاحب المشاكل عن شريك حياته.



5- عدم الاهتمام

الاهتمام هو ما يغذي الحب، لذا فإن غياب الاهتمام يزعزع العاطفة بين الزوجين، ما يهدد الزواج بأكمله.



6- المشاكل الجنسية

العلاقة الحميمة المنتظمة السعيدة هي أساس الزواج الصحي، لذا فإن وجود مشاكل فيها، وعدم السعي إلى حلها، أو توقفها بالكامل، هو بمثابة ناقوس خطر يدل على أن الزواج لن يصمد.



7- العادات الشخصية

هناك عادات تبدو شخصية، ولكنها تؤثر على شريك الحياة، فإن كانت تزعجه، وأصر الآخر على الاستمرار بها، تصبح مشكلة بلا حل، وقد يصل الطرفان إلى الطلاق كحل نهائي.



8- الاختلافات الكبيرة

الخلافات بين الزوجين أمر صحي، فهما بشر، ولكل منهما طباعه وسلوكياته، ولكن الاختلافات الكبيرة، خاصة الخلافات حول المبادئ، والتديّن، قد تؤدي إلى فشل الزواج بسبب عدم القدرة على التكيّف.



9- الخيانة

الخيانة لا تحتاج إلى شرح، فهي عملية بتر للثقة من العلاقة، وتكسر قلب الزوجة، وبالتالي فالطلاق يصبح هو الاختيار الأقرب للتنفيذ.



10- مشاكل الإدمان

إدمان الكحول أو المخدرات أو المواد الإباحية، يهدد باستمرار الزواج، فبعد محاولات من الدعم، يتوقف الطرف الداعم ويستسلم لانتهاء هذه العلاقة المرهقة.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

6 صفات سلبية لدى الشريك تدمّر زواجك

خطوات علاجية لمكافحة اكتئاب الشتاء