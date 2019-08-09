تعرّفي على طرق وقاية الثدي من الإلتهابات عند الرضاعة الطبيعية

يتم في أسبوع الرضاعة تسليط الضوء على أهمية تغذية الطفل على حليب الأم خلال الأشهر الـ 6 الأولى من حياته، والوقاية من المعوقات التي تهدد استمرار هذه التغذية. وخلال مرحلة الرضاعة تتعرّض حلمة الثدي لفطريات تسبب التهابات أكثر من أي وقت آخر، والسبب زيادة مستوى هرمون الاستروجين، أو تناول المضادات الحيوية بعد الجراحة، أو ارتفاع نسبة السكر بالدم، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

علامات الإصابة بالفطريات:

الإحساس بألم شديد في الحلمة بعد تناول الطفل حليب الثدي، وزيادة الحكّة والحرقة حول الحلمة، واحمرارها، كما يظهر على منطقة شرج الطفل طفح جلدي واحمرار أيضاً.

العلاج:

تحتاج الأم والطفل إلى تناول العلاج الصحيح الذي يصفه الطبيب للتخلّص من الفطريات. مع اتخاذ إجراءات النظافة المناسبة بعد كل رضعة، وإبقاء الثدي جافاً، وغسل وتطهير كل ألعاب الطفل جيداً.

ويساعد "البروبيوتك" أو البكتريا الصديقة على تسريع الشفاء، وتوجد في اللبن (الزبادي)، مع تقليل المخبوزات، وارتداء ملابس فضفاضة.

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