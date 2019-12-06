تعرّف على أبرز الطرق لفرد الشعر وبقائه ناعماً لمدة 6 أشهر

يلجأ شباب كثيرون إلى عملية فرد الشعر؛ للحصول على شعر لامع وجذاب؛ فالشعر الأملس حلمهم المفضل، وتعددت طرق فرد الشعر بين الطبيعية والكريمات التي تعطي نتائج مذهلة تستمر شهورًا.

ومع اختلاف طرق فرد الشعر فمنها ما لا يضر فروة الرأس أو يتسبب في سقوطه، وبعضها قد يؤثر في صحة بصيلات الشعر وإتلافها مع الوقت؛ لذا نقدم إليك في التقرير التالي أفضل طرق فرد الشعر المناسبة لنوع شعرك التي لا تسبب أضرارًا.



3 طرق لفرد الشعر

في حال إذا قررت تجربة فرد الشعر بالطريقة الحرارية أو الكريمات فربما عليك مراعاة النصائح التالية:

- تحتوي كريمات فرد الشعر على العديد من المواد الكيميائية الضارة منها مجموعة كهيدروكسيد الليثيوم، والصوديوم، والجوانيدين؛ لذلك تجب مراعاة عدم وصول كريمات فرد الشعر إلى فروة الرأس والاكتفاء بتوزيعه على خصلات الشعر من دون الاقتراب من الفروة.



- تنقسم أنواع فرد الشعر إلى 3 أنواع وتعتمد على نوع الشعر في المقام الأول، وهي الفرد القوي للشعر شديد الجفاف، وتتم عبر وضع كريم الفرد على الشعر مُدة 60 دقيقة.



- أما الشعرالمصبوغ والحساس فيناسبه الفرد الضعيف الذي يتم فيه وضع كريم فرد الشعر مدة لا تتجاوز 15 دقيقة؛ وفي حالة الشعر العادي يتم تطبيق الفرد المتوسط على خصل الشعر الجاف مدة لا تزيد على 30 دقيقة.



- تعامل مع كريمات فرد الشعر بحرص شديد، واحذر من ملامستها منطقة الوجه والعين وأسفل الرقبة، كما ينصح الخبراء باتباع التعليمات المرافقة لكريمات فرد الشعر والالتزام بالفترة الزمنية التي يترك فيها الكريم على الشعر.



- تجنب استخدام مكواة الشعر والسيشوار في الفترة التي تسبق عملية فرد الشعر تفادياً لفقدانه، خاصة في الفترة التالية لعملية الفرد التي تصبح فيها بصيلة الشعر هزيلة بعض الشيء.



تجنب استخدام المكواة قبل فرد الشعر مباشرة

- اختر نوع منتج فرد الشعر بعناية فائقة والمنتجات التابعة للماركات العالمية للحصول على النتائج المرجوة.



- فرد الشعر من الأمور المجهدة لبصلة الشعر، وقد تتسبب العديد من الأضرار لذلك ينصح باستمرار استخدام غسول شعر خالٍ من الصوديوم قبل وبعد عملية فرد الشعر؛ إضافة إلى عمل تدليك لفروة الرأس بأطراف الأصابع بين الحين والآخر لتنشيط الدورة الدموية فيها، ومساعدة الدم للوصول إلى بصيلة الشعر، إلى جانب تحفيز الغدد الدهنية في فروة الرأس على إنتاج الزيوت المغذية لبصلية الشعر.



- استخدم حمام زيت دافئًا (جوز هند - زيت أملا - زيت زيتون) قبل فرد الشعر بأسبوع على الأقل لتغذيته؛ وكذلك لحمايته من الجفاف الذي قد يتسبب فيه فرد الشعر، كما يمكن الاستعانة بنوع بلسم للشعر خالٍ من المواد الكحولية إذا كنت لا تفضل حمام الزيت على أن يتم تطبيقه من مرتين لثلاث مرات أسبوعياً.



- عدم غسل الشعر بالشامبو قبل يوم الفرد مباشرة؛ للحفاظ على الزيوت الطبيعية التي يقوم بإفرازها الشعر، والتي تعمل كعازل صحي لحماية فروة الرأس من الالتهابات الناتجة عن المواد الكيميائية خلال عملية فرد الشعر.



طرق طبيعية وصحية لفرد الشعر

لفرد الشعر طرق عدة طبيعية وكيميائية، يكون معظمها على شكل كريمات يتم تنشيطها بالحرارة (مكواة شعر أو سيشوار)، إلا أن اختيار الطريقة المناسبة لشعرك يعتمد على عوامل عدة منها نوع الشعر في المقام الأول (دهني - جاف - عادي)، إضافة إلى الفترة التي يحتاجها الفرد لإظهار نتائجه على خصلة الشعر.



فمثلاً في حالة الفرد الطبيعي قد يحتاج الأمر عدة أسابيع، وربما يصل لشهر، أما الفرد الكيميائي فتظهر نتائجه فور تطبيق المنتج، وتستمر إلى 6 أشهر في معظم الأحوال.



كريمات فرد الشعر

بالرغم من سلبياتها الكثيرة المتمثلة في إضعاف وإتلاف الشعر وجفافه، والتسبب في تساقطه في النهاية، فإنه لا تزال فئة كبيرة من الشباب تلجأ لكريمات فرد الشعر للحصول على الشعر الأملس اللامع.



وبالرغم من سلبياته فإن فرد الشعر بالكريم يستمر تأثيره مدة طويلة مقارنة بين الطرق والوصفات الطبيعية، وقد يصل مفعوله مدة تزيد على 6 أشهر كاملة، لكن ما أفضل كريمات فرد الشعر؟.



تتشابه معظم كريمات فرد الشعر في مكوناتها الكيمائية؛ إلا أنه ينصح باختيار النوع الذي يحتوي على أكبر كمية من المواد المغذية للشعر وفروته، التي تساعد على تقليل أضرار المواد الكميائية على الشعر، ولا تتسبب في دماره أو تقصفه في عملية الفرد.



البروتين يعد أفضل طريقة لفرد الشعر

مع الإقبال المتزايد من الشباب على عملية فرد الشعر، ظهر جيل جديد من المكونات والتقنيات الحديثة الأكثر أماناً مقارنة بين كريمات الشعر، منها الكيراتين والبروتين والكولاجين.



وتتميز المنتجات السابقة بكونها طبيعية 100% حيث إنها تتكون من مجموعة من البروتينات الطبيعية الموجودة داخل جسم الإنسان، لذلك نادراً ما تتسبب في إحداث آثار جانبية للمستخدمين.



ويضاف إلى ذلك قدرتها على تخلص الشعر من مشاكله المعتادة كالتقصف وضعف بصيلة الشعر، عبر عملية الفرد على عكس منتجات فرد الشعر الأخرى التي تتسبب في تدميره.



وفيما يتعلق بتأثيرها على الشعر فيستمر الشعر لامعاً ومفروداً بعد جلسة الكيراتين والبروتين والكولاجين، والتي تتم داخل صالونات تجميل متخصصة مدة تتراوح بين 4 و6 أشهر.



وينصح الخبراء بالتأكد من مصدر الحصول على الكيراتين والبروتين والكولاجين، ويفضل استخدام منتجات الشركات العالمية الموثوق فيها؛ نظراً لوجود العديد من المنتجات المغشوشة في الأسواق، والتي تحتوي على مادة الفورمالين المسرطنة.