5 نصائح لتجنّب جفاف البشرة في الشتاء، إبدأي بها من اليوم!

جفاف البشرة في الخريف، مشكلة شائعة جدا بين السيدات. فبعد موسم صيف مفعم بالرطوبة والدفء، يحل الخريف حاملا معه انخفاض في درجات الحرارة وهواء قاس على البشرة. هذا ما يُترجم ببشرة جافة ومعرّضة اكثر من السابق للخطوط والتجاعيد وسواها من علامات الشيخوخة المبكرة، في حال لم تتخذ السيدة اجراءات تحمي بشرتها من الجفاف وتضمن لها الرطوبة.



إليك الاسباب الرئيسية لجفاف البشرة في الشتاء:



• نظام الطعام: في الخريف، ان عدم اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والسوائل يفاقم جفاف البشرة. البشرة تحتاج خصوصا الى فيتاميني سي و أ.

• المناخ: تقلب المناخ وانخفاض درجات الحرارة يسبب جفاف البشرة.

• المياه: الافراط في غسل الوجه واليدين بالماء والصابون، أو استخدام أنواع قاسية من الصابون، يسبب جفاف البشرة.

• عدم تنظيف البشرة: عدم غسل البشرة من رواسب المكياج خصوصا في المساء، يعرضها لمزيد من الجفاف والبكتيريا والمشكلات.



أهم الخطوت من اجل تجنب جفاف البشرة في الشتاء:

كما سبق ان قلنا، هناك العديد من الخطوات التي من المفترض ان تصبح اشبه بروتين يومي في الخريف، من اجل تجنب جفاف البشرة في الخريف.



1. الاكثار من شرب الماء:

اشربي ليترين من المياه المعدنية يوميا، اي ما يوازي نحو 8 اكواب، من اجل ضمان ترطيب جسمك كاملا.



2. نظام الطعام:

حاولي التركيز في هذه الفترة على الاطعمة الصحية خصوصا الفاكهة والخضار التي تحتوي على فيتامينات مفيدة للبشرة كالفيتامين ا وسي. كما ان الحمضيات والخضار الورقية الخضراء فضلا عن الفلفل الملون، كلها غنية بمضادات الاكسدة والمعادن والفيتامينات.



3. كريم الترطيب:

لا تنسي ترطيب بشرتك ومحيط العينين بكريم الترطيب المناسب.



4. الاستحمام:

عند الاستحمام او عند غسل اليدين والوجه، استخدمي الماء الفاتر وليس المياه الساخنة، لان هذه الاخيرة تزيل طبقة الزهم او السيبوم بالكامل عن بشرتك ما يعرضها للاحمرار والجفاف.



5. الاقنعة:

طبقي بعض الاقنعة التي تساعد في ترطيب البشرة بالعمق والتخلص من الجفاف. كما يمكنك الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية من اجل ترطيب البشرة والتي يعرضها لك باستمرار

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