تعرّفي على أضرار القهوة للحامل

القهوة من المشروبات الشّائعة والمُفضّلة لدى المرأة وخاصة ربات البيوت، وتحتل مساحة في ساعات الروتين اليومي لدى البعض، خصوصاً من ناحية دورها في مُكافحة التّعب وتزويد الجسم بالنّشاط، على الرّغم من أنّ هذا الشّعور يزول فور انتهاء مفعول الكافيين في الجسم، والسؤال: ماذا عن شرب القهوة للحامل خلال الشّهر الأوّل من حملها؟ هل يُعتبر مشروباً آمِناً للحامل في هذه الفترة ؟ وهل تؤثرعلى الحمل وصحة الحامل ونموالجنين؟ تجيب عن الأسئلة الدكتورة نهى ياسين أستاذة التغذية بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان.

مخاطر شرب القهوة في الشهر الأول

الاجهاض المبكر

يؤثّر الاستهلاك المُرتفع للقهوة على مُختلف العمليّات داخل الجسم، لعلّ أبرزها عمليّة التبويض ما قد يؤدّي إلى تأخّر حدوث الحمل، ولكن في حال حدوثه والاستمرار بتناول جرعاتٍ كبيرةٍ من الكافيين، قد يُصبح الحمل مُهدّداً بالإجهاض ووفاة الجنين، لذلك، عادةً ما يُحذَّر من تناول القهوة والشاي خلال فترة التّخطيط للحمل؛ لأنّ تعويد الجسم منذ تلك الفترة على تقليل نسبة الكافيين يُساعد على الوقاية من الإجهاض عند حدوث الحمل وخاصة في الأشهر الأولى منه.

الكافيين يتسرّب إلى جسم الجنين

إنّ الإفراط في تناول القهوة خلال الشّهر الأول من الحمل، قد يؤدّي إلى تسّرب مادة الكافيين عبر المشيمة إلى الجنين ويدخل في تكوينه، مع العلم أنّ جسم الجنين لا يستطيع التخلّص من الكافيين مثل البالغين لذلك فإنّه يبقى في جسمه لفترةٍ أطول، وهذا قد يتسبّب ببعض المشاكل في النمو

إضعاف تدفّق الدم في المشيمة

قد يؤدّي تناول الحامل للقهوة في الشهر الأوّل إلى إضعاف تدفّق الدم في المشيمة، ممّا قد يُضرّ بالجنين، أمّا في المراحل اللاحقة، فقد يؤدّي الإفراط في تناول القهوة إلى تجلّط الدم في المشيمة، الذي قد يكون ناتجاً عن ارتفاع ضغط الدم لدى الحامل؛ بمعنى حدوث زيادةٍ في معدّل تدفّق الدم في الشرايين والأوردة وبالتالي يُمكن أن يحدث تجلّطٌ لهذا الدم وتجمّعه في المشيمة، ما يُضرّ بالجنين وقد يُعرّضه للموت أو يؤثّر سلباً في تغذيته وتنفّسه.

انخفاض وزن الطفل عند الولادة

ويمكن للحامل في الشّهر الأول تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة، ولكن بشكلٍ بسيط، وذلك لأنّ الجرعات الكبيرة من الكافيين قد تُضرّ بالطّفل بعد الولادة، والضّرر يتمثّل بانخفاض وزن الطّفل عند الولادة، ما يُمكن أن يزيد من خطر تعرّضه لمشاكل صحّية في وقتٍ لاحق من حياته

زيادة أعراض الحمل

في الشهر الأوّل من الحمل، لا تكون الحامل قد اعتادت بعد على الأعراض والتغيّرات التي تطرأ على الجسم فور حدوث الحمل وأبرزها التقلّبات الهرمونيّة، في هذا الإطار يُمكن أن يزيد الاستهلاك المفرط للقهوة من حدّة الأعراض بدلاً من تخفيفها، وهذا عن طريق زيادة الشّعور بالأرق والقلق والتوتّر، بالإضافة إلى الغثيان والتقيّؤ، وحرقة المعدة والمشاكل الهضميّة.

كما أن الاستهلاك المفرط للقهوة له تأثيرٌ سلبي على الجسم من ناحية امتصاصه للفيتامينات ولعلّ هذا أكثر ما يؤذي الحامل خلال الحمل؛ نظراً لأن المشروبات التي تحتوي على نسبةٍ مُرتفعةٍ من الكافيين تمنع امتصاص الحديد في الجسم، وهو من المعادن الضروريّة خلال الحمل خصوصاً للوقاية من الأنيميا.

تأثير تركيز الكافيين على الحامل

بداية إذا كنت تخططين للحمل فعليك تفادي الإفراط في تناول القهوة

أولاً: يعدّ الحمل من المراحل المهمة لنموّ وتطوّر الطفل بشكلٍ سليم، ولذلك تُنصح المرأة الحامل بالالتزام بنظامٍ غذائي متوازن يوفّر كمياتٍ كافيةً من الطاقة والعناصر الغذائية المختلفة، لذلك ننصح كل حامل بالابتعاد عن بعض الأطعمة خلال فترة الحمل، ومنها القهوة، فقد ثار الجدل حول سلامة استخدامها للمرأة الحامل، خففي استهلاك القهوة خلال الحمل لحماية جنينك من تأثيراتها، القهوة

خلال الحمل تسبب انخفاضاً في وزن المولود.

ثانياً: عندما تشرب الحامل كوباً من القهوة، فإنّ الكافيين الموجود فيها يعبر المشيمة إلى السائل الأمينوسي ثمّ إلى مجرى دم الطفل، ولكنّ جسم الجنين لا يملك القدرة على التخلص من الكافيين لأنّه لا يزال في مرحلة تطور، ولذلك يستغرق وقتاً أطول بكثير من جسم البالغين، ونتيجة لذلك، يتعرض الطفل لتأثيرات واستهلاك الحامل لأكثر من 300 مللغرام من الكافيين يومياً خلال فترة الحمل يزيد من خطر ولادة طفلٍ صغيرٍ بالنسبة لسنّ أطولالكافيين لفترة أطول بكثير من الأم،

ثالثاً: كما لوحظ أنّ استهلاك ثمانية أكواب أو أكثر يومياً خلال فترة الحمل يزيد من خطر ولادة جنين ميّت؛ حيث إنّ الإفراط في تناول الكافيين يسبب ظهور بعض الأعراض والتي تصبح أكثر وضوحاً مع تقدم الحمل، وذلك لأنّ قدرة الجسم على تحطيم الكافيين تصبح أبطأ مع الحمل، ممّا يزيد من تركيز الكافيين في الدم.

ومن الأعراض التي قد يسببها الكافيين أيضاً :

رفع معدل ضربات القلب، وضغط الدم، الشعور بالتوتر والأرق. حرقة المعدة؛ حيث إنَّه يتسبب في إنتاج حمض المعدة، كما أن الكافيين يؤثر بشكلٍ سلبيٍّ على مستوى الحديد عند شرب القهوة أو الشاي؛ حيث إنَّ هذه المشروبات تحتوي على مركباتٍ تسبب صعوبةً في امتصاص الحديد من قبل الجسم، ولذلك يُنصح بشرب القهوة أو الشاي بين الوجبات؛ حتى يكون لها تأثير أقلّ على امتصاص الحديد.

استهلاك القهوة باعتدال خلال فترة الحمل أمر آمن، حيث يُسمح للحامل باستهلاك 200 مللغرام من الكافيين يومياً، ومن الجدير بالذكر أنّ الكافيين لا يوجد في القهوة فقط، بل يوجد في العديد من المأكولات والمشروبات الأخرى، مثل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والشوكولاتة، والبوظة المنكّهة بالقهوة، كما يوجد الكافيين في بعض المنتجات العشبيّة والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفةٍ طبية، بما في ذلك بعض أدوية الصداع والرشح والحساسية.

ثلاثة نصائح لتخفيف الكافيين

اختيار المشروبات منزوعة الكافيين التي يمكن أن تحتوي على كميات من الكافيين ولكنَّها كميات صغيرة، ويمكن خلط القهوة منزوعة الكافيين بالقهوة .

النصيحة الثانية : بعدها يمكن التخفيف تدريجيّاً من القهوة العادية، مع استخدام كمية أكبر من الحليب، وكمية أقل من القهوة، عدم تخمير الشاي لفترة طويلة؛ حيث إنَّ ترك كيس شاي في الماء الساخن لمدة دقيقة بدلاً من خمس دقائق يقلل من نسبة الكافيين بمقدار النصف.

النصيحة الثالثة: شرب شاي الأعشاب الذي لا يحتوي على الكافيين بدلاً من القهوة، ولكن يجب التأكد من قراءة مكوناته، فقد لا تكون بعض الأعشاب والمواد المضافة إليه آمنة أثناء الحمل. وعلى الرغم من الأضرار المتعددة لاستهلاك القهوة بكميات كبيرة إلا أنَّها تمتلك مجموعة من الفوائد الصحية لجسم الإنسان عند استهلاكها بكميات معتدلة.

لا تنس فوائد القهوة

أولاً: يجب على الحامل تناول القهوة منزوعة الكافيين، حيث إنها تقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان وتليف الكبد، كما أنها تحمي الجسم من التعرض للإصابة بمرض السرطان لاحتوائها على العديد من المركبات والعناصر الغذائية، كما تعد مصدراً غنيّاً بمضادات الأكسدة حيث تحتوي على الكافيين الذي يساعد على تعزيز وظائف الدماغ، وتحسين المزاج، وتعزيز عملية الأيض بنسبة 3-11، وتقلل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وباركنسون، ومرض السكري من النوع الثاني؛ لأنها تؤثر بشكل كبير على المواد السامة المتواجدة بالبنكرياس.

ثانياً: القهوة تقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد، مثل: تليف الكبد أو سرطانه، تقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب؛ حيث إن القيمة الغذائية للقهوة كما يبيّنها الجدول التالي:

القيمة الغذائية لكوب من القهوة المخمرة -237 مللغراماً- المادة الغذائية للماء 235.55 مللغرام، الطاقة 2 سعرة حرارية، البروتينات 0.28 مللغرام، الكافيين 0.05 مللغرام، الكالسيوم 5 مللغرامات، الحديد 0.02 مللغرام، البوتاسيوم 116 مللغراماً .

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