تعرّف على أفكار لديكور مجلس للرجال

تحتلّ المجالس العربيّة مكانةً هامّةً، في ديكورات البيوت ، فهي تُعبّر عن ذوق المضيفين في الديكور الداخلي. وفي هذا الإطار، تُقدّم مهندسة الدكور يهام فرّان أفكار ديكور لمجلس الرجال.



• من المُتعارف عليه تصميم جلسات ثابتة من الحجر في مجلس الرجال، وتفصيل مساند للجلوس والظهور، مع التنويع في الألوان.

• يُفضّل اختيار الألوان الفاتحة لمفروشات المجلس، سواء كانت مشغولة بالخشب أو الحجر.

• يُختار القماش ذو اللون الواحد، أو اللونين، مع استخدام درجات مختلفة من اللون، في العناصر الأخرى.

• يُفضّل طلاء الجدران بطلاء فاتح اللون، وينسحب الأمر على الجدران المُغلّفة بالحجر أو الطلاء أو الخشب.

• توظّف اللمسة الشرقيّة في ديكورات المجلس عبر استخدام زخارف الخطّ العربي، مطبوعةً بطريقة مودرن، سواء على الألواح الجدارية أو في نقوش الطاولات الخشب والمعدن أو في الوسائد أو الأصص.

• يمكن أن تمتدّ الستارة من السقف إلى الأرض، أو في حال وجود (نيش) في السقف، تنسدل الستارة من داخل هذه الفجوة، وصولًا إلى الأرض. ويُمكن تصميم "بوكس" خشب، مع تغليفه بالقماش، على أن تنسدل الستارة أسفله. ويمكن أن يعلو الستارة "صندوق" مشغول من الخشب السادة، فيه تعريق لأزهار أو لموج أو حبات المطر، مع طلاء الصندوق باللون المرغوب.

• تُغطّى الأرضيّة ببلاط فاتح اللون، على أن يتبع التصميم السقف. وفي هذا الإطار، يُكرّر تصميم السقف على الأرضيّة، باستخدام نوعين من البلاط، وبلون فاتح (الأبيض، مثلًا)، مطعّمًا بكمّ ضئيل من لون داكن (الأسود مثلًا، أو الرمادي، أو الذهبي، أو البني).

• لتحقيق ديكور جبس مجالس "مودرن"، يُستهلّ العمل من نقطة محوريّة، كالثريا، لتتفرّع منها دوائر عدة من الجبس في السقف. إشارة إلى أن جماليّة تجويفات الجبس تُعزّز عند دعمها بالمرايا أو بلون مناسب مع ألوان الغرفة، أو عند تلبيسها بالخشب لمزيد من الفخامة، أو باستخدام مادة الأسقف المشدودة متعددة الألوان واللمعان، مع إمكانية إدخال رسومات بسيطة إليها. وتستعمل الإضاءة الصفراء عادةً في تجويف الجبس. علمًا أن ذلك لا يمنع تجربة الإنارة الزرقاء في التجويف، مع إمكانية المزج بين اللونين الأزرق الفاتح والأبيض.