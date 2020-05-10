تعرّف على أضرار قلة النوم

قلة النوم أو عدم أخذ القسط الكافي من النوم من الأمور التي تعرض صحة الشخص لبعض المضاعفات الصحية، وخلال شهر رمضان المبارك لا نأخذ القسط الكافي من النوم، فالنوم يكون بعد صلاة الفجر، والاستيقاظ يكون في الصباح الباكر للذهاب للعمل.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على أضرار قلة النوم، ومنها:



- قلة النوم تشكل خطرا على الجهاز العصبي المركزي في الجسم، وتجعل الشخص أقل قدرة على التركيز، وأيضا النسيان، فهذا الجهاز يعمل على نقل المعلومات من خلال الجسم، وعند النوم يزداد شعور بالراحة، ويزداد قدرة تشكل التشابكات العصبية، وعند التعرض لقلة النوم يتسبب فى هذا الأمر قلة التركيز، والتعرض للإصابة بالإجهاد.

- قلة النوم من الأمور التي تتسبب تعرض الشخص للتقلبات المزاجية، لأنها تزيد من فرص الإصابة بالعصبية الشديدة، والإصابة بالاكتئاب، والقلق.

أكد التقرير أن قلة النوم تعد من الأمور المسببة للإصابة بضعف الجهاز المناعي، فأخذ القسط الكافي من النوم يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالفيروسات والبكتيريا المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن قلة النوم تشكل خطرا على صحة الجهاز التنفسي، وتجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية المختلفة، كالرشح والإنفلونزا.

وأثبتت الدراسات الطبية أن قلة النوم تؤثر بشكل سلبي على الجسم، وتزيد من فرص الإصابة بزيادة الوزن، وذلك يرجع تأثر إفراز هرمون الشبع والجوع ويتسبب فى زيادة فرص تناول الطعام، ولذا يزداد الوزن.

تتسبب قلة النوم في الشعور بالتعب والإرهاق الشديد فى الجسم، وعدم قدرة الجسم على القيام بأي نشاط نتيجة لعدم شعوره بالراحة التي يحتاجها الجسم.

قلة النوم تعد من الأمور المسببة للإصابة ببعض المضافعات الصحية المرتبطة بالغدد الصماء، والهرمونات في الجسم، فتوثر قلة النوم على إفراز هرمون النمو، وأيضا هرمونات الغدد الصماء بالجسم.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

مخاطر وأضرار المبالغة في استخدام معقّم اليدين

9 نصائح غذائية لتقوية الجهاز المناعي خلال شهر رمضان