مخاطر وأضرار المبالغة في استخدام معقّم اليدين

معقم اليدين هو عبارة عن سائل مكثف أو جل أو رغوة وهو قاتل للبكتيريا والفيروسات الموجودة على اليدين، وتدخل العديد من المواد في تركيبة معقم اليدين، إلا أن الأنواع الأفضل منها هي تلك التي تتكون من الكحول بشكل أساسي، والتي تغني عن استخدام الماء والصابون في غسل اليدين، إذ أن قدرة معقم اليدين على قتل الميكروبات عالية جداً، كما أنه استخدامه أسهل بكثير من استخدام الماء والصابون، ولكن في حالات معينة لا يغني استخدام معقم اليدين عن غسل اليدين بالماء والصابون خصوصاً عند الخروج من دورة المياه أو بعد تقطيع اللحوم والدجاج.

بعد الانتشار الكبير وغير المسبوق لفيروس كورونا، بات من الضروري استخدام المعقمات المبيدة للبكتيريا والجراثيم المسببة للكورونا وأي مرض فيروسي آخر، ولأنكِ قد لا تجدين الكمية الكافية من معقم اليدين في المتاجر كونها تباع بكثرة.

يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لمنتجات التنظيف ومعقّم اليدين إلى أن تطور البكتيريا والجراثيم مقاومة مضادة، الأمر الذي يثير قلقاً من أن الإفراط المفاجئ في استخدام هذه المنتجات أثناء فترة تفشي وباء "كوفيد-19"، وبالتالي إمكانية أن يقود ذلك إلى زيادة عدد الأنواع البكتيرية المقاومة التي نواجهها.

وتعتبر مضادات الميكروبات المختلفة، بما فيها المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفيروسات وللفطريات وغيرها، مهمة لصحتنا، فهي تساعدنا في مكافحة العدوى، ومع ذلك، يمكن لبعض الكائنات الحية، مثل البكتيريا، أن تتغير أو تتحول بعد تعرضها للمضادات.

ومن شأن هذا أن يجعلها قادرة على تحمل الأدوية المصممة لقتلها، فمع انتشار استخدام مضادات الميكروبات وإساءة استخدامها، يزداد عدد السلالات المقاومة، بحيث أصبحت العدوى التي تم علاجها بسهولة ذات مرة مهددة للحياة الآن، وفقا لما ذكره موقع الصحيفة الأكاديمية "ذي كونفرزيشن" نقلا عن دراسة لجامعة شرق لندن.

ووفق الخبراء، فإن العمليات التي تؤدي إلى مقاومة مضادات الميكروبات عديدة ومتنوعة، ومنها "الطفرات"، التي يحدث بعضها بعد تلف الحمض النووي للبكتيريا، ويمكن أن يحدث هذا بشكل طبيعي أثناء تكرار الخلية أو بعد التعرض لمواد كيميائية سامة للجينات، والتي تتلف الحمض النووي للخلية.

ومن الطرق الأخرى لتطوير مقاومة مضادة للميكروبات، إذا اكتسبت البكتيريا جينات مقاومة من بكتيريا أخرى.

ويمكن أن يزيد هذان النوعان من فرصة بقاء أكثر سلالات البكتيريا مقاومة بينها ويتيح تكاثرها.

غير أنه يمكن أيضاً أن تكتسب البكتيريا مقاومة بعد الاستخدام غير المناسب أو المفرط لبعض المواد الكيميائية، بما في ذلك مواد التنظيف والتطهير والتعقيم.

ويمكن أن يوفر تمييع عوامل التعقيم، أو استخدامها بشكل متقطع وغير فعال، ميزة البقاء على قيد الحياة لأكثر السلالات مقاومة، وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى مقاومة شاملة أكبر.

وقدّم خبراء، عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، نصائح حول صنع مطهرات منزلية زاعمين أنها يمكن أن تقتل الفيروس، غير أنه لا يوجد أدلة على أنها فعالة، على الأقل بالنسبة إلى معظم هذه المنتجات المنزلية.

وتشمل المكونات الشائعة في العديد من أدوات التنظيف ومعقم اليدين الكحولية ومركبات الأمونيوم الرباعية والفينول وفوق أكسيد الهيدروجين والمواد الخافضة للتوتر السطحي وكلوريد البنزالكونيوم والتريكلوسان.

7 منافع صحية مفاجئة للشمندر

ما الذي يسبب الشعور بالوخز والدبابيس في الأطراف؟